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Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

5.5тЧитать материал на украинском

Хакеры взломали Instagram-аккаунт российской актрисы, звезды сериала "Кухня" Марии Горбань и "слили" интимные фото некоторых российских звезд и бизнесменов.

Снимки были опубликованы на личной странице Горбань в соцсети, пишет super.ru. Кибер-преступники подчеркнули, что готовы продать и другие фотографии любому за определенную плату.

Среди пикантных снимков оказались голые селфи Марии Вебер - жены главы "Госконцерта" и председателя совета директоров РМГ Сергея Бунина. В прошлом Мария была участницей "Фабрики звезд" и состояла в группе "Тутси".

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Мария Вебер

Мария Вебер

Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

Мария Вебер

super.ru

Также среди пострадавших оказались бизнесмен Дмитрий Якубовский и его жена Валерия, футболист Павел Мамаев и его супруга Алана, певица Юлия Ковальчук, бывшая солистка поп-группы "Блестящие".

Павел и Алана Мамаевы

Павел и Алана Мамаевы

Скрин страницы Instagram

Скрин страницы Instagram

Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

super.ru

Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

Юлия Ковальчук

Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

super.ru

Хакеры слили голые фото российских звезд. 18+

Дмитрий Якубовский

Горбань подтвердила, что ее основной аккаунт в соцсети был взломан. "Простите за тот стыд и позор на моем основном профиле. Его взломали, и в данный момент все делается для того, чтобы вырвать его из рук злоумышленников", - заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный фотограф объявила выставку голых фото ''королевской семьи''. Автор отметила, что, ирония ее работ очевидна.

Персоны
Мария ГорбаньПавел Мамаев
Место
Россия
Объекты
шоу-бизнесфотографииКиберпреступность
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Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Фото жирного волосатого мужика можно было и не публиковать.
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N Y
N Y
Фото без цензуры в студию!
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