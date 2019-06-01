Голая и в наморднике: Анфиса Чехова показала искусительные фото

Скандальная российская телеведущая Анфиса Чехова сразила своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха в Турции.

На фото можно увидеть 41-летнюю звезду практически обнаженной – в смелом купальном костюме, подчеркивающем аппетитные формы, с подносом и с козырьком на все лицо, больше напоминающим намордник.

Чехова объяснила фолловерам, что данный образ не случаен – практически все ее мужчины всегда мечтатли ее увидеть "голой и в наморднике".

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

"Кушать подано, Господин. Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: Голая, услужливая и в наморднике. Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: "Да, мой господин". Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю почему я всё время этому сопротивлялась? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом", – призналась знаменитость.

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

Однако, по словам звезды, отдых расслабил ее и она решила перевоплотиться в ту самую женщину, о которой мечтают ее избранники.

"Солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению. И все это с моей стороны было актом доброй воли", – написала в сети Чехова.

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова instagram.com/achekhova

Отметим, что Анфиса Чехова часто радует своих поклонников смелыми фото. В ее микроблоге можно увидеть снимки, на которых она позирует то в ванной, то в нижнем белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова устроила жаркую фотосессию на Мальдивах. На фото можно увидеть пышную грудь звезды.

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