Голая и в наморднике: Анфиса Чехова показала искусительные фото

Скандальная российская телеведущая Анфиса Чехова сразила своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха в Турции.
На фото можно увидеть 41-летнюю звезду практически обнаженной – в смелом купальном костюме, подчеркивающем аппетитные формы, с подносом и с козырьком на все лицо, больше напоминающим намордник.
Чехова объяснила фолловерам, что данный образ не случаен – практически все ее мужчины всегда мечтатли ее увидеть "голой и в наморднике".
Анфиса Чехова
instagram.com/achekhova
"Кушать подано, Господин. Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: Голая, услужливая и в наморднике. Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: "Да, мой господин". Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю почему я всё время этому сопротивлялась? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом", – призналась знаменитость.
Анфиса Чехова
instagram.com/achekhova
Однако, по словам звезды, отдых расслабил ее и она решила перевоплотиться в ту самую женщину, о которой мечтают ее избранники.
"Солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению. И все это с моей стороны было актом доброй воли", – написала в сети Чехова.
Анфиса Чехова
instagram.com/achekhova
Анфиса Чехова
instagram.com/achekhova
Отметим, что Анфиса Чехова часто радует своих поклонников смелыми фото. В ее микроблоге можно увидеть снимки, на которых она позирует то в ванной, то в нижнем белье.
Из всех водных процедур моя самая любимая - это горячая ванна😍 Меня хлебом не корми - дай только в пене поваляться☺️ А знаете что отличает хороший отель от "так себе" отеля? Косметика на которой отель работает. В лучших отелях никогда не позволят себе поставить баночки с непонятным названием или содержимым, и уж тем более огромные, купленные в магазине банки Пантин Прови два в одном🤦🏻♀️ (Да, да, и в таких отелях мне доводилось бывать на гастролях😬) Хорошие отели работают только с известными косметическими марками, зарекомендовавшими хорошее качество своей продукции. В @spicehotelbelek вся косметика Bulgari. А значит волосы не будут колтуниться, а кожа будет мягонькая, как щёчка абрикоса☺️ А какой аромат исходит от этой пенной ванны, мммммммммм 😋😋😋 если б вы знали☺️ #spicehotelbelek #spicehotel #spicevillas #mintvilla #EnarSpa
Не смогла определиться какое фото лучше☺️ Ровно как и не могу понять, почему нижнее бельё, в отличие от купальников, принято скрывать от посторонних глаз! Ведь это же обидно, купить такую красоту, сделанную из роскошного кружева, идеальной формы, безупречного дизайна и показывать только одному человеку, и зеркалу🙈😂 Ужасная несправедливость! Моё роскошное бельё #maisonlejaby от @estelle_adony, не заслужило такого затворничества! Вообще, я впервые встречаю такую форму мягкого кружевного бюста, которая так хорошо поддерживает большую грудь. 👙 Кстати, учитывая общие настроения прошедшего Евровидения, по-моему канал Россия сильно потерял, не доверив результаты голосования объявить мне☺️ Я уже и локацию выбрала и костюм подобрала! Вы только посмотрите какая была бы колоритная картинка😍 #евровидение2019 #нижнеебельемосква #кремльмосква
Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физ нагрузок, который по душе! И хорошего тренера, тоже по душе! Или группу интересную, куда будет тянуть и где будут приятные вам люди! Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе😥 Стресс не лучший помощник в развитии, и уж точно то, что вызывает отторжение и стресс не станет вашей постоянной привычкой! Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла! Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами ( дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе☺️ Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко☺️ #loveyoga #йогадома #йоганутая #миртрудмай
Есть ли в вашем бюджете особая статья расходов? Ну, например, вы можете год облизываться на крутой телефон, думая, что дорогова-то, а сами за этот год покупаете несколько пар туфель, в общей сложности по цене этого телефона? У меня таких статей расходов несколько, и главная из них - еда! Я вчера не купила очень понравившийся мне клатч, зато заказала себе черной икры по цене этого клатча. Не думайте, что она такая дорогая, на клатч была скидка 60%🙈😂 Но у меня иногда поджилки трясутся, так хочется черной икорки, и не лишь бы какой, а очень вкусной и сочной. Мой приятель @astrakhanikra привозит такую нереальную вкуснотищу из Астрахани, что даже от мысли о ней, у меня слюни текут до пола🤦🏻♀️☺️ Делюсь, вдруг кому на пасху захочется себя побаловать. Вдруг, кто-то как и я, не может отказать себе в деликатесах😋
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова устроила жаркую фотосессию на Мальдивах. На фото можно увидеть пышную грудь звезды.
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