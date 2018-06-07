Сначала на after party презентации альбома Натальи Мирной "Сильною буду" в "Сенаторе", на следующий день у Андрея Говорухи, в кулуарах "Дома Грибоедова" на "Best Voice of the Capital" (где были замечены Александр Злотник, Юрий Фалеса, Сергей Жоров, Ека, Олег Самойдюк и др.), вновь довелось услышать разговоры о харрасменте. И – о, эти старомодные московские бациллы имени Жириновского – я даже стал свидетелем … доводов в его "некоторой пользе".
Одна из подопечных Потапа на последнем "Голосе", вылетевшая в "Нокаутах" с Зианджей, в пылу дискуссии утверждала, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн именно потому так и угадывал с главной героиней своих шедевров, которые впоследствии получали "Оскар", что сексуальные взаимоотношения с главной героиней помогали ему почувствовать правильный выбор и вдохновляли на работу дальше. Поэтому в случае с шоу-бизнесом, когда так важно угадать хайп и хит, который принесет миллионы просмотров на You Tube, харрасмент-де допустимая жертва, поскольку фактор секса является очень важной составляющей для вокалисток, не зря же о сексуальных экспериментах Донны Саммер в студии ходят легенды и даже намеком показывают в последнем бродвейском мюзикле.
(Знал бы бедняга Харви, какие у него в Киеве защитницы J и украинские цены.)
После недавней уничижительной критики на News One Дмитрием Гордоном IQ уровня украинского шоу-биза в свете районного московского концерта Виталия Козловского 9 мая, меня не мог не обрадовать факт, что нет, не оскудел молодой шоу-биз Киева на интеллектуалов, знающих о сексуальных экспериментах "крестной мамы" Майкла Джексона, номинантов "Оскара" и бродвейских байопиках.
И, безусловно, правильно анализировать американский рынок и оттуда, а не Московии, черпать идеи, масштаб и вдохновение для себя.
Но, при этом, молодому поколению стоит шире смотреть на вещи и делать поправку на масштабы и специфику украинского рынка: ведь даже когда в Верховной Раде примут Закон о спонсорстве и меценатстве и украинский шоу-биз сравняется по возможностям с общемировыми стандартами, увеличив количество собственного контента, до их цифр доходов и уровню развития индустрии нам будет далеко.
Мне, как автору, который первые хиты Натальи Могилевской ("Девчонка с волосами цвета лилий", "Ла-ла-ла") писал именно под влиянием близких отношений, не хотелось в режиме table talk особо спорить о "факторе секса" в шоу-бизнесе или что американскую формулу "sex, drugs and rock-n-roll" никто не отменял. Еще я был отчасти заинтригован редким для Киева знанием бродвейского мюзикла "Summer : The Donna Summer Musical", на который ссылалась моя собеседница с экзотической стрижкой.
Словом, я так и не сказал ей, что, как показывает почти 30-летняя история национального шоу-биза, в силу нашей специфики страны, которая до недавнего времени не имела безвиза и находилась в топе "Списке 301" стран-пиратов – в случае с явлением харрасмента Украина стала, пожалуй, одной из тех немногих стран, которая данному явлению смогла изящно противостоять, а количеством тандемов "продюсер-звезда" украинский шоу-биз даже превосходит английский.
Привожу примеры успешных в личной жизни тандемов "продюсер-звезда" за последние 30 лет, где "фактор секса" как одна из важных составляющих жизни, безусловно, присутствовал, а харрасмента – не было. Судите сами.
Поп-звезда украинских 90-х Руся никогда бы не состоялась без своего мужа, продюсера, аранжировщика и композитора Константина Осауленко.
Рок-звезда украинских 90-х и легендарной первой "Червоной Руты" Вика Врадий вряд ли бы получила всеукраинское признание на легендарном фестивале "Червона Рута-89" и титул "Мисс Рок Европа-90" без мужа, аранжировщика, композитора и продюсера Владимира Бебешко.
Певицу Оксану Билозир невозможно представить без двух ее мужей и продюсеров – сначала композитора Игоря Билозира, потом гитариста Романа Недзельського.
Успех Таи Повалий был невозможен без Игоря Лихуты так же, как успех Потапа – без таланта Ирины Горовой. Без нее в середине 90-х Алексей Потапенко был бледной тенью Александра Стеганова в рэп-проекте "Территории А" "ВУЗВ", а потом bubble-боем в электронном проекте Васи Ткача.
Вряд ли можно себе представить Руслану и ее международные успехи без Александра Ксенофонтова: на нашем последнем совместном эфире "Обоз ТВ" я про себя отметил, что спустя столько лет он все так же по-юношески влюбленными глазами нет-нет, да и посмотрит на Руслану, как когда-то, когда они впервые перед "Славянским базаром-96" приехали на модное в те времена телешоу "Звездный Пресс-клуб".
Тина Кароль и Евгений Огир, трагически ушедший в самом расцвете сил.
Евгения Власова и Дмитрий Костюк.
Onuka (Ната Жижченко) и Евгений Филатов.
Юлия Санина и Вал Бебко (The Hardkiss).
Алена Мозговая и Александр Пономарев.
Юрий Никитин и Ольга Горбачева.
Тамерлан и Алена Омаргалиева.
И т.д.
Про каждую пару можно говорить и говорить, и это я не вспоминал лично-творческие союзы без "печатей в паспорте" (Билык-Никитин, Могилевская-Ягольник, Фалеса-Лорак etc), где продюсеры создавали суперзвезду с нуля, когда тяжелее всего.
Почему-то думается, что продюсер Харви Вайнштейн никогда бы не выжил в тех жестких и вкрай неблагоприятных для людей творчества украинских реалиях, в каких возмужала наша индустрия, а посему пора бы уже закрыть для обсуждения тему харрасмента, тем более вокруг так много всего интересного происходит…
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