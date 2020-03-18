Главная Новости
18 марта • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за коронавируса – СМИ

1.4т
Читать материал на украинском

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.

Такую информацию распространил ряд СМИ, ссылаясь на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан") в Twitter, а также на аккаунт SuperTV.

Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за коронавируса – СМИ

При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 не опубликовано.

На официальном аккаунте Евровидения в Instagram ранее призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.

"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", – опубликовали на странице в соцсети.

Напомним, ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2020 назвали шесть возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за коронавируса. Среди них также рассматривались отмена конкурса и перенос даты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Темы
Евровидение-2020 Коронавирус
Тег
Евровидение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги