Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за коронавируса – СМИ

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.
Такую информацию распространил ряд СМИ, ссылаясь на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан") в Twitter, а также на аккаунт SuperTV.
При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 не опубликовано.
התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל— כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020
הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm
На официальном аккаунте Евровидения в Instagram ранее призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.
"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", – опубликовали на странице в соцсети.
We know you are anxiously waiting news about the future of this year’s Eurovision Song Contest. . With a constantly changing situation regarding coronavirus and a large number of people to consult, every important element needs to be taken into consideration. . Please bear with us. We hope to have more information shortly. . #Eurovision
Напомним, ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2020 назвали шесть возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за коронавируса. Среди них также рассматривались отмена конкурса и перенос даты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, что и дало стране право на проведение конкурса.
В 2020 году Украину на Евровидении должна представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.
Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.