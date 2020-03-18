Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за коронавируса – СМИ

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.

Такую информацию распространил ряд СМИ, ссылаясь на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан") в Twitter, а также на аккаунт SuperTV.

При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 не опубликовано.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

На официальном аккаунте Евровидения в Instagram ранее призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.

"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", – опубликовали на странице в соцсети.

Напомним, ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2020 назвали шесть возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за коронавируса. Среди них также рассматривались отмена конкурса и перенос даты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды).

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, что и дало стране право на проведение конкурса.

В 2020 году Украину на Евровидении должна представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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