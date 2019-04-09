''Это рассказ 18+'': солист Rammstein прокомментировал отношения с Лободой

Отношения украинской поп-дивы Светланы Лободы и солиста популярной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна - это тайна двух людей, которую музыкант, как джентльмен, раскрывать журналистами не станет.

Так Линдеманн отреагировал на вопрос о романе со звездой из Украины в беседе с журналом "ЖАРА Magazine". При этом артист признался, что последнее время он с удовольствием просыпается в Москве.

Фото: facebook.com

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - ответит солист.

Впрочем, музыкант не стал скрывать, что благодаря Светлане Лободе ему особенно приятно приезжать в Россию.

"Это будет рассказ 18+. Но если честно, даже не могу сказать, где хотел бы оказаться, в каком городе, в какой стране. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве", - добавил музыкант.

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Напомним, в прошлом году Тилль Линдеманн был замечен в Москве. На волне слухов о романе со Светланой Лободой музыкант прилетел в столицу России, чтобы забрать поп-диву из московской больницы, куда та угодила несколькими днями ранее для срочной операции.

Позже, как писал OBOZREVATEL, в общении с российскими журналистами Линдеманн позволил задавать вопросы о нем и Светлане Лободе, однако предупредил сразу, что отвечать вряд ли станет. Тем не менее, как заметили очевидцы, после выписки Лободы из больницы Линдеманн, певица и ее старшая дочь провели вечер в одном из ресторанов Москвы, при этом Лобода и Линдеманн всюду держались за руки.

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