Это невроз? Фанаты Регины Тодоренко почуяли неладное

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко активно расширяет сферу своей деятельности, в связи с чем обеспокоила поклонников.

Появились предположения, что есть причина, почему женщина с головой погружается в работу.

Отмечается, что Регина родила сына чуть больше года назад, работала чуть ли не до самих родов, и продолжила работать почти сразу после них.

Сейчас она жалуется на беспокойство о том, что она оставит после себя в этом мире, и намерена заняться писательством - создать сборник детских сказок.

В комментариях многие восхищены такой энергией и любовью к труду, но некоторые нашли возможные объяснения в области психологии.

"Это просто невроз) От него вся эта энергия и не утихает", - написала одна из поклонниц, что изучает, по ее словам, психологию и психиатрию.

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