Это невроз? Фанаты Регины Тодоренко почуяли неладное

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко активно расширяет сферу своей деятельности, в связи с чем обеспокоила поклонников.
Появились предположения, что есть причина, почему женщина с головой погружается в работу.
Отмечается, что Регина родила сына чуть больше года назад, работала чуть ли не до самих родов, и продолжила работать почти сразу после них.
Сейчас она жалуется на беспокойство о том, что она оставит после себя в этом мире, и намерена заняться писательством - создать сборник детских сказок.
#Сократ "Я знаю, что ничего не знаю". Вот иногда я думаю, что количество информации в моей голове мешает мне жить спокойно. Гораздо проще было бы существовать с ощущением перманентно форматирующего диска. Порой я грущу от того, что до сих пор не изобрела Tesla, не разработала Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала песню #BadGuy (@billieeilish ) и уж тем более не получила за неё Грэмми. Что по итогу я оставлю после себя? Какая моя функция/миссия? На эти вопросы я отвечаю каждый день, чтобы не превратиться в овощ и не исчезнуть бесследно 🙈. К тому же мне запала в душу фраза Митча из сериала #TheMorningShow : “Мне кажется, я делаю что-то не то , что-то абсолютно не относящееся к вечности". Сегодня я начала работать над своим бессмертием, чтобы не жалеть о том, чего не сделала! После прочтения детской книги "Что в твоём подгузнике?"(в ней проиллюстрирован акт дефекации разных животных💩), которая переведена на 32 языка и выпущена тиражом 500 000 экземпляров, я поняла , что пришла пора моей книги! Официально заявляю , совсем скоро можно будет подержать в руках интереснейший сборник сказок. Буду верить , что на моих сказках вырастут достойные люди! Расскажите, читаете ли вы книги? #регинатодоренко
В комментариях многие восхищены такой энергией и любовью к труду, но некоторые нашли возможные объяснения в области психологии.
"Это просто невроз) От него вся эта энергия и не утихает", - написала одна из поклонниц, что изучает, по ее словам, психологию и психиатрию.
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