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8 февраля • обновлено в 07:39
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"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха

1.3т
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Известная украинская певица Вера Брежнева, которая ранее шокировала постаревшим видом на фото, вызвала вопросы последними фотографиями с отдыха.

На них всех она показана издали и сзади, и многие поклонники предположили, что на снимках не она.

Отмечается, что Брежнева в последние дни постит фото и видео с отдыха в горах в Италии, куда уехала праздновать свой день рождения, довольно много показывает прелести своего отеля "Lefay Resorts & Residences".

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На свой день рождения она показала несколько фото, где стоит на расстоянии или боком:

Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере✨ Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо 🤪🙈 зато с нами весело )) Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ) #lefaydolomiti В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось 🙈 постаралась в карусели передать этот волшебный день 💛 и мой торт 🎂☺️ И ещё немного сторис из #lefayresort ☀️

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Теперь же опубликовала подборку снимков, где позирует только на половине фото, и то, со спины и издалека:

В комментариях предложили версию, что на самом деле вместо Веры позирует другая женщина, просто похожая:

"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха
"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха
"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха

Стоит заметить, что в январе на странице гостиницы в Instagram публиковали рекламное видео с женщиной, похожей на Брежневу:

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