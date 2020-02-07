"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая ранее шокировала постаревшим видом на фото, вызвала вопросы последними фотографиями с отдыха.

На них всех она показана издали и сзади, и многие поклонники предположили, что на снимках не она.

Отмечается, что Брежнева в последние дни постит фото и видео с отдыха в горах в Италии, куда уехала праздновать свой день рождения, довольно много показывает прелести своего отеля "Lefay Resorts & Residences".

На свой день рождения она показала несколько фото, где стоит на расстоянии или боком:

Теперь же опубликовала подборку снимков, где позирует только на половине фото, и то, со спины и издалека:

В комментариях предложили версию, что на самом деле вместо Веры позирует другая женщина, просто похожая:

Стоит заметить, что в январе на странице гостиницы в Instagram публиковали рекламное видео с женщиной, похожей на Брежневу:

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