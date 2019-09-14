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14 сентября • обновлено в 21:06
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Это карма? В сети вспомнили о поездках Заворотнюк в украденный Крым

9.5т Читать материал на украинском

Болезнь популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк пользователи сети связали с ее поездками в аннексированный Крым.

Так, в 2017 году артистка представила на полуострове комедийный спектакль "Третий лишний", что отмечается на Facebook-странице актрисы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Тогда женщина заявила, что с Крымом у нее связано очень много позитивных воспоминаний и она даже хотела переехать в Ялту.

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"Что здесь только не случалось: и годовщину свадьбы мы здесь отмечали, и каток "Ялта ICE" у нас прекраснейший был проект", – сказала журналистам она, пожелав крымчанам всех благ и подчеркнув, что искренне их любит.

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышев

instagram.com/a_zavorotnyuk

Кроме того, в августе 2019 года ее муж, фигурист Петр Чернышев отправился в Крым вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. В Ялте они приняли участие в ледовом шоу "Золушка", о чем Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram.

"Завтра в Ялте прямо на набережной открывается каток, который проработает до конца сентября и будет радовать крымчан и туристов волшебным ледовым шоу...

Я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям – удовольствия, праздника, положительных эмоций", – написала россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Крым видео Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ОБОЗ да ладно вам на Заворотнюк наезжать ну ездила и ездила она присмерти какая уже разница??
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлизм это диагноз. Носителей необходимо утилизировать сжигая тушки а пепел растворять в серной кислоте.
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