Это карма? В сети вспомнили о поездках Заворотнюк в украденный Крым

Болезнь популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк пользователи сети связали с ее поездками в аннексированный Крым.

Так, в 2017 году артистка представила на полуострове комедийный спектакль "Третий лишний", что отмечается на Facebook-странице актрисы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Тогда женщина заявила, что с Крымом у нее связано очень много позитивных воспоминаний и она даже хотела переехать в Ялту.

"Что здесь только не случалось: и годовщину свадьбы мы здесь отмечали, и каток "Ялта ICE" у нас прекраснейший был проект", – сказала журналистам она, пожелав крымчанам всех благ и подчеркнув, что искренне их любит.

Заворотнюк и Чернышев instagram.com/a_zavorotnyuk

Кроме того, в августе 2019 года ее муж, фигурист Петр Чернышев отправился в Крым вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. В Ялте они приняли участие в ледовом шоу "Золушка", о чем Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram.

"Завтра в Ялте прямо на набережной открывается каток, который проработает до конца сентября и будет радовать крымчан и туристов волшебным ледовым шоу...

Я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям – удовольствия, праздника, положительных эмоций", – написала россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.

Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.

На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.

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