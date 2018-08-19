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СпортLady

Это измена? Голливудского актера заметили с моделью Playboy

2.4тЧитать новость на украинском

После раccтавания с актрисой Дженнифер Гарнер, звезда "Перл-Харбора" Бен Аффлек завязал отношения с Линдсэй Шукус. По слухам, именно она и стала причиной развода актера.

Но на днях некогда примерного семьянина Аффлека заметили в ресторане в компании фигуристой блондинки — ею оказалась модель Playboy Шона Секстон, пишет starhit.ru.

Бен Аффлек и Шона Секстон

spletnik.ru

Впрочем, есть мнение, что Бен успел расстаться с Шукус. В пользу этой версии говорит тот факт, что актер не появлялся с возлюбленной на публике на протяжении двух месяцев.

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Что на самом деле связывает Аффлека и модель Playboy, пока неизвестно. Возможно, это начало нового романа.

spletnik.ru

spletnik.ru

Напомним, Гарнер и Аффлек решили расторгнуть брак официально лишь в 2017 году, хотя до этого два года не жили вместе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про самые громкие разводы в Голливуде, которые произошли в прошлом году.

Персоны
Бен АффлекДженнифер Гарнер
Место
США
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Ковалёва Марина
Ковалёва Марина
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