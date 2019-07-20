"Это чудо": СМИ сообщили о беременности 52-летней Николь Кидман

52-летняя американская актриса Николь Кидман находится на раннем сроке беременности и с нетерпением ждет пополнения в семье вместе с мужем певцом Китом Урбаном.

Издание Star сообщило, ссылаясь на свои источники, что Кидман смогла зачать ребенка с помощью процедуры ЭКО. По словам инсайдера, 52-летняя звезда рассказала своим друзьям, что она беременна уже несколько недель.

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Кидман 52 и она ждет ребенка? Instagram nicolekidman

скрин Star

Таблоид пишет, что Николь смогла забеременеть после после первой попытки ЭКО.

"Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо", — пишут зарубежные СМИ.

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Николь "сияет" от счастья Instagram nicolekidman

Пара теперь полна решимости насладиться этим особым временем, "сияет" и "чувствует себя прекрасно". Кит всячески ухаживает за женой и во всем ей помогает. Также сообщается, что пока у Николь не было утреннего недомогания.

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Звездная пара воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать, и 11-летнюю Сандэй Роуз, которую родила Кидман.

У актрисы также есть приемные дети — 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.

Николь Кидман Instagram nicolekidman

Как сообщал OBOZREVATEL, Николь Кидман 20 июня отметила свой 52-ой день рождения.

Недавно Кидман снялась в смелой фотосессии для известного глянца Vanity Fair, где превратилась в мальчика в наряде без нижнего белья.

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