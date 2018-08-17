"Не сильно красивая": друзья разведенного Шнурова рассказали о его тайной любовнице

Друзья скандального российского певца, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, рассказали о его новом романе.

После развода с женой Матильдой певец съехал из дому и сейчас живет в разных элитных гостиницах Петербурга. В одной из них работники заприметили молодую девушку, которая приходила к Шнурову, пишет Комсомольская правда.

"Однажды к Сергею приходила молодая девушка – ей не больше двадцати. Внешность обычная, не сказал бы, что сильно красивая. Она ждала Шнурова на тротуаре рядом с гостиницей, в номер не поднималась. Когда музыкант вышел, они пошли гулять", - вспоминает сотрудник гостиницы Николай.

Шнуров с бывшей женой Матильдой

Подоплеку тайны приоткрывает друг певца, музыкант Стас Барецкий: "Я же вам говорил, новая девушка Шнура - это бомба. Это известная молодая блогерша, больше не могу ничего сказать. Скоро вы все сами узнаете".

За все это время, по словам сотрудников, бывшая жена в отеле ни разу не появилась, впрочем, как и Оксана Акиньшина – бывшая возлюбленная музыканта, с которой они сейчас вновь проводят много времени вместе, о чем свидетельствуют совместные фотографии в соцсетях.

Шнуров с Акиньшиной

"Я бы хотел, чтобы Серега был вместе с Акиньшиной – она мне всегда нравилась. Но Оксана замужем, у нее трое детей. Серега выбрал себе девушку помоложе. Шнур богатый, известный, знаменитый, его группа "Ленинград" в топе, с ним захочет встречаться любая девчонка", - поделился друг певца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шнуров раскрыл подробности развода с Матильдой.