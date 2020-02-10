Есть ли личная жизнь и дети у 50-летней Рене Зеллвегер

Известная американская актриса Рене Зеллвегер, которая удостоилась "Оскара" за лучшую женскую роль, в свои 50 лет разведена, официально не состоит в отношениях и не имеет детей.

Отмечается, что на счету Рене романы со многими знаменитостями, в числе которых Джим Керри, лидер The White Stripes Джек Уайт, актер Брэдли Купер.

Четыре месяца в 2005 году она была замужем за певцом Кенни Чесни, но рассталась с ним из-за мошенничества с его стороны.

Семь лет Зеллвегер связывали тесные отношения с музыкантом и продюсером Дойлом Брэмхоллом II, но в 2019 году они официально расстались, так и не дойдя до свадьбы. По слухам, они перестали жить вместе задолго до того, как это стало известно общественности.

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В свои 50 лет женщина уверена, что переживает свой "ренессанс" (возрождение), чувствует себя прекрасно, а потому и хорошо выглядит. В последние годы она все реже появляется на публике, хотя ведет, по ее словам, "насыщенную жизнь".

Детей у Рене нет и никогда не было, но она не страдает из-за этого. Ее публичная позиция по этому поводу, - что женщине не нужны дети или муж, чтобы считать себя состоятельной личностью.

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