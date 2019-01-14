Экс-невеста Баскова увела мужа у беременной подруги: подробности скандала

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая ранее собиралась выйти замуж за известного певца Николая Баскова,стала героиней громкого скандала: росСМИ сообщили о том, что она увела мужа у своей беременной подруги.

Ее избранником стал Игорь Булатов – супруг дочери российского олигарха Самвела Карапетяна Татевик, которая на момент начала отношений Игоря и Виктории была беременна. В настоящее время Лопырева также ждет ребенка от любовника, пишет Super.

Модель тесно дружила с семьей Карапетян много лет и, вероятно, столько же времени она состоит в тайных отношениях с мужем Татевик. Поводом для слухов стало поведение экс-супруги Булатова в социальной сети: несмотря на дружбу с Лопыревой, она демонстративно отписалась от нее в Instagram, а затем удалила все совместные фото с мужем и текстовые признания ему в любви.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов HELLO!

Карапетян, как сообщает издание, узнала о том, с кем во время ее беременности проводит время супруг и оборвала с мужчиной все связи. Ее отец-олигарх также не смог простить зятю предательство семьи – факт ухода супруга дочери к девушке с весьма сомнительной репутацией он сравнил с кошмарным сном.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов HELLO!

В свою очередь, Лопырева отметила, что их с Булатовым отношения стремительно развиваются, однако пара пока не укрепила их узами брака.

"Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я пообещала ему отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной", — поделилась Виктория.

Позже папарацци поймали пару во время совместного отдыха в Майами (США). Булатов и Лопырева на кадрах все время держались за руки, обнимались и выглядели абсолютно счастливыми. Сам же Игорь, после того, как в СМИ появились снимки с их отпуска и разгромные статьи о его разрыве с супругой, прокомментировал ситуацию:

Виктория Лопырева и Игорь Булатов (выделено) Instagram @lopyrevavika

"Не удивлен потоку грязи и клеветы в наш адрес. Я – взрослый человек и всегда несу ответственность за свои поступки и решения. Чувства – это то, что делает нас людьми. С уважением отношусь к своему прошлому и счастлив настоящим. Считаю, что всем стоит оставить эту тему в покое", – процитировало его слова издание Tatler.

Отметим, ранее Лопырева строила отношения с российским певцом Николаем Басовым. Пара заявляла о грандиозной свадьбе, которая должна была состояться в Грозном (Чечня) в мае 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года стало известно о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева расстались. Сам же артист рассказал, что они решили остаться друзьями, но не сочли нужным об этом сообщать прессе. Что касается беременности Лопыревой, то для Баскова она стала сюрпризом. Артист также подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

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