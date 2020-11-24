Джигарханян может стать отцом после смерти: российская певица выступила со странным заявлением

Российский актер и режиссер Армен Джигарханян, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет, может стать отцом даже после смерти – 35-летняя певица Алена Кравец заявила, что хочет родить ребенка, использовав его биоматериал.

Так, артистка утверждает, что незадолго до смерти, Джигарханян посещал элитный центр планирования семьи, расположенный на Рублевке, чтобы заморозить генетический материал. Она отметила, что готова воспользоваться им и родить наследника известному режиссеру, пишет "7 дней".

Кравец объяснила свою идею тем, что это – прекрасная и редкая возможность иметь ребенка от гениальной личности. Певица отметила, что даже придумала им имена: для мальчика – Армен в честь актера, а для девочки – Елена в честь его покойной дочери.

Алена Кравец и Армен Джигарханян.

"Это же прекрасный генетический материал – дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке", – уточнила Алена Кравец.

При этом, российский звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал инициативу Кравец и указал, что воспользоваться биоматериалом умершего человека, если это не указано в его завещании, практически невозможно. К тому же дети, появившиеся на свет подобным образом, не могут претендовать на наследство своих биологических отцов.

"Генетический материал невозможно использовать без согласия владельца. Поэтому кто угодно не может это сделать, однозначно", – объяснил Жорин в разговоре с Teleprogramma.pro.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный артист Армен Джигарханян после смерти оставил наследство, стоимость которого оценивается в более, чем 30 млн рублей (11, 3 млн грн). Его имущество может достаться супруге актера – Татьяне Власовой. Совместных детей у них не было, но сын Власовой от первого брака, вероятно, также сможет претендовать на наследство.