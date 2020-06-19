Джиган показал первое фото после примирения с Самойловой

Российский певец украинского происхождения Джиган обнародовал фото со своей женой Оксаной Самойловой после примирения.

Снимок появился в Instagram рэпера: на нем он обнимает Самойлову, с которой они еще на днях должны были развестись, но она отозвала иск.

Instagram Джигана

Пользователи сети начали писать, что семья "ловит" хайп на ситуации с разводом.

"Джиган не дает Оксане интригу держать", "Расходимся, ребята", "И для чего тогда шел бракоразводный процесс, и Оксана говорила о том, что лучше пусть будет только одна мама, чем все это... хайп в семье – последнее дело", – написали они.

Скриншот с Instagram-страницы Джигана

Скриншот с Instagram-страницы Джигана

Скриншот с Instagram-страницы Джигана

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