Джиган показал первое фото после примирения с Самойловой
Российский певец украинского происхождения Джиган обнародовал фото со своей женой Оксаной Самойловой после примирения.
Снимок появился в Instagram рэпера: на нем он обнимает Самойлову, с которой они еще на днях должны были развестись, но она отозвала иск.
Пользователи сети начали писать, что семья "ловит" хайп на ситуации с разводом.
"Джиган не дает Оксане интригу держать", "Расходимся, ребята", "И для чего тогда шел бракоразводный процесс, и Оксана говорила о том, что лучше пусть будет только одна мама, чем все это... хайп в семье – последнее дело", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом.
В июне Джигана и Самойлову не смогли развести в суде.