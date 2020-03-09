Джиган и Самойова расстались: рэпер сбрил брови и оказался в психбольнице

Украинский рэпер Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости. Его жена, российская модель Оксана Самойлова намекнула на то, что пара рассталась, спустя месяц после рождения четвертого ребенка.

Джиган сам подтвердил информацию о том, что находится в рехабе в прямом эфире в Instagram. На видео он предстал в неожиданном виде: сбрил брови и бороду. Также на личной странице он делится сторис, где просит прощения у Самойловой за то, что причинил ей боль (смотрите видео в конце новости).

Самойлова и Джиган с детьми Instagram @samoylovaoxana

"Вот вы говорите наркоман, но мне по**й. Я в психушке, здесь меня лечат, хорошо кормят, у меня даже бассейн есть. Я в психушке, психбольной!" – рассказал о своем состоянии Джиган.

Судя по геолокации, сейчас рэпер находится в элитном рехабе Palm Beach Shores Rehab. Стоимость пребывания там — 80 тысяч долларов в месяц.

Джиган сбрил брови и бороду в больнице СтарХит

Самойлова же, в свою очередь, коротко написала в соцсетях, что "больше не хочет просыпаться в этом мире". Это дало поклонникам повод думать, что пара со скандалом рассталась.

Сторис Самойловой Instagram @samoylovaoxana

По информации СМИ, между Самойловой и Джиганом, которые всегда напоказ выставляли семейную жизнь, начались конфликты после рождения четвертого ребенка. Якобы рэпер после появления на свет долгожданного сына, начал употреблять наркотики и алкоголь, а также появляться в сомнительных компаниях.

Сторис Джигана Instagram @iamgeegun

Также некоторые СМИ сообщали, что Оксане пришлось вызывать экстренную службу после того, как Джиган начал поднимать на нее руку. Именно после этого рэпер согласился на лечение в наркологической клинике.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Джигана и Самойловой родился сын 18 февраля. Мальчик появился на свет в Майами, США. Также пара воспитывает трех дочерей. Читайте также о том, как выглядела Оксана Самойлова до знакомства с Джиганом и ряда пластических операций.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.