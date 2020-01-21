Главная Новости
21 января • обновлено в 11:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Дженнифер Энистон после лобызаний с Брэдом Питтом показала интимное фото

299
Читать материал на украинском

Голливудская актриса Дженнифер Энистон после горячих объятий и поцелуя с экс-супругом Брэдом Питтом заинтриговала откровенным фото.

На свежих снимках она показала, как после церемонии сбрасывает с себя платье и туфли, в которых была на мероприятии.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон разделась

Дженнифер Энистон разделась

"Где-то между этими двумя фотографиями мои сверстники подарили мне подарок, который я буду лелеять, и ночь, которую я никогда не забуду", - написала она.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году, но после недавнего расставания Питта с Анжелиной Джоли периодически появляется информация, что он снова близок с Энистон.

Как писал OBOZREVATEL ранее, во время вручения премии Гильдии актеров США 19 января в Лос-Анджелесе Питт и Энистон были замечены за флиртом. Поклонники даже стали предполагать, что пара может воссоединиться.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт 19 января 2020 года

Дженнифер Энистон и Брэд Питт 19 января 2020 года

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги