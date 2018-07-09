Джастин Бибер женится на дочке знаменитого актера - СМИ

В западных СМИ появилась информация о том, что популярный канадский певец Джастин Бибер решил жениться. Его избранницей стала американская топ-модель, дочь культового голливудского актера Стивена Болдуина Хейли.

Согласно таблоидам, молодой исполнитель сделал предложение любимой на 'экзотическом курорте, пишет издание TMZ

Поговаривают, что Бибер сделал предложение своей избраннице Хейли Болдуин во время масштабной вечеринки на Багамах. В определенный момент охрана Джастина заставила всех присутствующих на вечеринке спрятать телефоны, поскольку "должно произойти нечто важное".

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

После этого Джастин якобы попросил Хейли стать его женой и она ответила согласием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Джастин Бибер имел отношения с американской артисткой Селеной Гомес. Спустя несколько лет отношений пара рассталась, после чего Джастин начал строить отношения с моделью Хейли Болдуин. Сама же Селена отметила, что не верит в серьезность намерений своего экс-возлюбленного по отношению к Хейли.