Дочь Тилля Линдеманна умилила сеть

Певица Светлана Лобода опубликовала трогательное семейное фото.

На снимке она обнимает младшую дочь Тильду (в мае девочке исполнится два годика), которую родила от солиста Rammstein Тилля Линдеманна, но до сих пор прямо это не подтвердила.

Старшая дочь Лободы Евангелина Левандовская (от бывшего гражданского мужа Светланы, хореографа Андрея) нежно целует младшую сестренку.

Дочери Светланы Лободы Тильда и Евангелина

"Безусловная любовь", - подписала фотографию с детьми артистка.

Светлана Лобода с дочками Тильдой и Евангелиной

В комментариях к снимку подписчики засыпали Лободу и ее дочерей милыми комментариями, комплиментами и сердечками.

"Эти хвостики", "Милота", "Принцесса", "Прекрасно", "Очаровательно", - пишут поклонники певицы.

Кроме того, певице сказали, что это её лучшее фото.

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