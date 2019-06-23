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Дочь Меладзе сбежала от мужа

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Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга развелась с марокканским журналистом Нури Вергезе после менее чем двух лет брака.

О решении пары стало известно Starhit из окружения пары, по словам источника, Инга и Нури решили расстаться еще несколько месяцев назад.

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Валерий Меладзе с молодоженами

Валерий Меладзе с молодоженами

Фото Instagram

"Их отношения изжили себя, — рассказали в окружении пары. – Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу".

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Инга не желает говорить о расставании

Инга не желает говорить о расставании

Фото Hello

Отношения изжили себя

Отношения изжили себя

Фото Hello

Они познакомились еще десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе, поженившись, продолжили жить в Англии. Но после разлада Инга вернулась в Москву, где недолго сидела без дела, а потом открыла свой ювелирный бизнес.

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Cчастливая невеста

Cчастливая невеста

Фото Hello

Пара была знакома около восьми лет до момента свадьбы. В начале 2017 года они организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.

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Муж у Инги родом из Марокко

Муж у Инги родом из Марокко

Фото Hello

На свадьбе молодые в компании десятков гостей гуляли в пятизвездочном отеле в Марракеше. Церемония проходила на четырех языках — русском, французском, английском и арабском. Родственники молодоженов специально привезли каравай из Москвы, чтобы соблюсти свадебную традицию. Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Инги певец Валерий Меладзе изменял матери и долгое время жил на две семьи.

Ранее брата Меладзе известного продюсера Константина Меладзе тоже заподозрили в измене. Он целовал грудь и обнимал пышногрудую незнакомку, пока сам Валерий поехал на гастроли в Вену.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Валерий Меладзе
Место
РоссияМосква
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