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Дочь Меладзе рассекретила парня: им оказался украинский певец

1.7тЧитать материал на украинском

Дочь композитора Константина Меладзе, 15-летняя Лия, раскрыла имя своего возлюбленного. Им оказался певец из Украины, звезда вокального проекта "Голос. Діти" Влад Феничко.

Об этом дочь продюсера рассказала на личной странице в Instagram, где опубликовала фото с прошедшей вечеринки по случаю ее дня рождения. На снимках она целует и нежно обнимает избранника.

"Ты мой, и я не поделюсь. И не важно, где ты находишься, я твоя. Ты мое счастье", — написала под снимком Лия.

Примечательно, что после участия в проекте "Голос. Діти", где Влад был суперфиналистом, он стал солистом группы Dside Band.

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Что же касается Лии, она является дочерью первой супруги Константина Меладзе — Яны Сумм. В браке с ней у продюсера также родились дочь Алиса и сын Валерий.

Дочь Меладзе рассекретила парня: им оказался украинский певец

Как писал ранее OBOZREVATEL, недавно стало известно, что певица Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не живут в России. Супруги купили дом в Италии и решили "осесть там". Продюсер и певица расписалась в мэрии Италии в октябре 2015 года.

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Тема
"Голос. Діти"
Персона
Константин Меладзе
Место
Украина
Тег
Instagram
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