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СпортLady

/Сплетни

''Доброй ночи для нас'': полуобнаженная Лобода озадачила личным фото

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Украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

На снимке знаменитость запечатлена в бюстгальтере, ее джинсы расстегнуты. Судя по всему, певица до сих пор находится в США, о чем также говорит разница во времени.

"Доброе утро, а для нас - доброй ночи", - прокомментировала она свой пост.

Вероятно, уснуть артистка еще не успела, а снимок уже собрал более 50 тыс. лайков. В комментариях подписчики Лободы стали гадать, кого же он подразумевала.

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"Для нас - это для кого?", "Та дураку понятно, что у нее там есть мужик", "Ох темнит Света", - указали под снимком.

Как писал ранее OBOZREVATEL, певицу заподозрили в романе с новым мужчиной. Лобода заинтриговала фанатов снимком, на котором была видна только рука ее спутника.

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Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
ночной кошмар от лободы.
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