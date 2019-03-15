''Доброй ночи для нас'': полуобнаженная Лобода озадачила личным фото

Украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

На снимке знаменитость запечатлена в бюстгальтере, ее джинсы расстегнуты. Судя по всему, певица до сих пор находится в США, о чем также говорит разница во времени.

"Доброе утро, а для нас - доброй ночи", - прокомментировала она свой пост.

Вероятно, уснуть артистка еще не успела, а снимок уже собрал более 50 тыс. лайков. В комментариях подписчики Лободы стали гадать, кого же он подразумевала.

"Для нас - это для кого?", "Та дураку понятно, что у нее там есть мужик", "Ох темнит Света", - указали под снимком.

Как писал ранее OBOZREVATEL, певицу заподозрили в романе с новым мужчиной. Лобода заинтриговала фанатов снимком, на котором была видна только рука ее спутника.

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