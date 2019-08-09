ДиКаприо застукали за пикантным занятием с возлюбленной: показательные кадры

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо застали за поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино Камилой Морроне.

В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки, которая не стеснялись в выражениях своих чувств, сидя в джакузи.

ДиКаприо "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма

Стоит отметить, что ДиКаприо немного поднабрал в весе, о чем свидетельствует округлившийся животик звезды. Зато Камила выглядела потрясающе в слитом белом купальнике, который подчеркнул роскошную подтянутую фигуру.

ДиКаприо отъел животик instagram /redcarpetmood

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Примечательно, что ранее западные таблоиды распространили информацию, будто Леонардо уже сделал предложение своей возлюбленной, однако ни сам актер, ни Морроне комментариев по этому поводу не давали.

Камила — начинающая аргентинская актриса и фотомодель, родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес.

ДиКаприо и Морроне целуются instagram /redcarpetmood

ДиКаприо и Морроне нежатся в джакузи instagram /redcarpetmood

ДиКаприо и Морроне вылезают из воды instagram /redcarpetmood

Парочка целуется в джакузи instagram /redcarpetmood

ДиКаприо вылезает из воды instagram /redcarpetmood

ДиКаприо с круглым животиком после отдыха instagram /redcarpetmood

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леонардо ДиКаприо высказался о пожарах, которые охватили леса в Сибири. Популярный артист сделал заявление в Instagram.

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