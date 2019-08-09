ДиКаприо застукали за пикантным занятием с возлюбленной: показательные кадры

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо застали за поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино Камилой Морроне.
В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки, которая не стеснялись в выражениях своих чувств, сидя в джакузи.
ДиКаприо "Волк с Уолл-стрит"
Кадр из фильма
Стоит отметить, что ДиКаприо немного поднабрал в весе, о чем свидетельствует округлившийся животик звезды. Зато Камила выглядела потрясающе в слитом белом купальнике, который подчеркнул роскошную подтянутую фигуру.
ДиКаприо отъел животик
instagram /redcarpetmood
Примечательно, что ранее западные таблоиды распространили информацию, будто Леонардо уже сделал предложение своей возлюбленной, однако ни сам актер, ни Морроне комментариев по этому поводу не давали.
Камила — начинающая аргентинская актриса и фотомодель, родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес.
ДиКаприо и Морроне целуются
instagram /redcarpetmood
ДиКаприо и Морроне нежатся в джакузи
instagram /redcarpetmood
ДиКаприо и Морроне вылезают из воды
instagram /redcarpetmood
Парочка целуется в джакузи
instagram /redcarpetmood
ДиКаприо вылезает из воды
instagram /redcarpetmood
ДиКаприо с круглым животиком после отдыха
instagram /redcarpetmood
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леонардо ДиКаприо высказался о пожарах, которые охватили леса в Сибири. Популярный артист сделал заявление в Instagram.
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