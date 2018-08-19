"Дети от рака под*хли": любимый актер Путина раскритиковал Крымский мост

Скандальный российский артист и любимый актер президента РФ Владимира Путина Алексей Панин резко высказался по поводу траты денег на строительство Крымского моста.

"Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, под*охли за это время. Но то такое. Это - самая большая необходимость в стране", - сказал он на видео, которое успел удалить после публикации в Instagram.

Такое заявление Панин сделал прямо на Крымском мосту, а после критики в адрес Путина - поцеловал асфальт. За это актеру может грозить штраф, ведь остановка на Крымском мосту запрещена.

К слову, вместо видео на странице Панина появилась фотография с Путиным и подпись "Спасибо за все! И за Крым!"

Как сообщал OBOZREVATEL, актер отдыхал со своей дочерью на Южном берегу Крыма, откуда выкладывал в сеть фото, на которых он изображен полностью голым. Также СМИ несколько дней обсуждают пьяный дебош, который он устроил в оккупированном Крыму.