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СпортLady

"Дети от рака под*хли": любимый актер Путина раскритиковал Крымский мост

33.8тЧитать новость на украинском

Скандальный российский артист и любимый актер президента РФ Владимира Путина Алексей Панин резко высказался по поводу траты денег на строительство Крымского моста.

"Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, под*охли за это время. Но то такое. Это - самая большая необходимость в стране", - сказал он на видео, которое успел удалить после публикации в Instagram.

Такое заявление Панин сделал прямо на Крымском мосту, а после критики в адрес Путина - поцеловал асфальт. За это актеру может грозить штраф, ведь остановка на Крымском мосту запрещена.

К слову, вместо видео на странице Панина появилась фотография с Путиным и подпись "Спасибо за все! И за Крым!"

Новости
"Сколько можно врать?!" Любимый актер Путина высказался о пьяной выходке в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, актер отдыхал со своей дочерью на Южном берегу Крыма, откуда выкладывал в сеть фото, на которых он изображен полностью голым. Также СМИ несколько дней обсуждают пьяный дебош, который он устроил в оккупированном Крыму.

Персоны
Алексей ПанинВладимир Путин
Объект
Крымский мост
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Комментарии на сайте не модерированы
Дорош Володимир
Дорош Володимир
ВОНИ ТАМ ВСІ НА НЕТВЕРЕЗУ ГОЛОВУ РОБЛЕНІ РАЗОМ ІЗ СВОЇМ ЦАРЕМ.ХОЧА ТЕ ,ЩО СКАЗАВ ПАНІН ,ТО ДОЛЯ ПРАВДИ В ЦЬОМУ Є.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Тавро ему с вилкой на весь лобешник.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"любимый актер" Путина????
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