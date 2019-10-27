Главная Новости
27 октября • обновлено в 21:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

"Чей Крым?!" Скандальная "Мисс Украина" оправдалась за нашумевшее заявление

Читать материал на украинском

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", попыталась оправдаться за сказанное.

Она разместила на свою страницу в Instagram пост, в котором снова заявила о том, что аннексированный полуостров пренадлежит "людям Земли" и сделала акцент на том, что он – часть планеты.

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым – это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям! Логично", – объяснила Паша.

Маргарита Паша

Маргарита Паша

instagram.com/margoritapasha

Новости
Названа победительница конкурса "Мисс Земля-2019": как выглядит красавица

Также она посоветовала недоброжелателям осторожнее относиться к обвинениям.

"Всегда обдумывайте вопрос, который вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикуют СМИ! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате. Мне сложно навязать чужое мнение! Написать гадости вы всегда успеете, но не забывайте, что слово – не воробей. Думайте перед тем, как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!" – резюмировала модель.

Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично 😉🌎 Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!!☝🏻 Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!🌎😃

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", сделала резкое заявление о патриотизме.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Маргарита Паша
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
67
23
Смешно
2
Интересно
7
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда перестанете чейкрымить? Тошнит от вашей тyпocти.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel