"Чей Крым?!" Скандальная "Мисс Украина" оправдалась за нашумевшее заявление

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", попыталась оправдаться за сказанное.

Она разместила на свою страницу в Instagram пост, в котором снова заявила о том, что аннексированный полуостров пренадлежит "людям Земли" и сделала акцент на том, что он – часть планеты.

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым – это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям! Логично", – объяснила Паша.

Маргарита Паша instagram.com/margoritapasha

Также она посоветовала недоброжелателям осторожнее относиться к обвинениям.

"Всегда обдумывайте вопрос, который вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикуют СМИ! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате. Мне сложно навязать чужое мнение! Написать гадости вы всегда успеете, но не забывайте, что слово – не воробей. Думайте перед тем, как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!" – резюмировала модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", сделала резкое заявление о патриотизме.

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