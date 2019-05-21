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Бывший муж Собчак закрутил роман с замужней актрисой: что об этом известно

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Известный российский актер и бывший муж телезвезды Ксении Собчак Максим Виторган был замечен в компании актрисы Агнии Кузнецовой, что стало поводом для слухов о том, что между ними – роман.

Так, в Instagram и Виторган и Кузнецова разместили снимки из одной локации, более того, Максим также опубликовал фото самой Агнии у себя на странице.

Кузнецова, в свою очередь, также показала Виторгана в Stories своего аккаунта и подписала изображение "красноречивой" фразой "Только любовь".

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Во время их совместного отдыха также в компании были актеры Евгений Стычкин, Виктория Исакова и других.

"Мой любимый май. Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае. В мае жду, скорей бы лето", – также написала актриса.

Судя по всему, вечеринка проходила в загородном доме Виторгана. Пользователи сети предположили, что у актеров завязался роман, несмотря на то, что Кузнецова уже четыре года счастлива в браке с хореографом Максимом Петровым.

Скриншот из Stories

Скриншот из Stories

Instagram @agniakyza

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Скриншот из Stories

Скриншот из Stories

Instagram @agniakyza

Бывший муж Собчак закрутил роман с замужней актрисой: что об этом известно

Бывший муж Собчак закрутил роман с замужней актрисой: что об этом известно

Бывший муж Собчак закрутил роман с замужней актрисой: что об этом известно

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Максим Виторган
Теги
сплетниНовости России
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