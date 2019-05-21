Бывший муж Собчак закрутил роман с замужней актрисой: что об этом известно

Известный российский актер и бывший муж телезвезды Ксении Собчак Максим Виторган был замечен в компании актрисы Агнии Кузнецовой, что стало поводом для слухов о том, что между ними – роман.
Так, в Instagram и Виторган и Кузнецова разместили снимки из одной локации, более того, Максим также опубликовал фото самой Агнии у себя на странице.
Кузнецова, в свою очередь, также показала Виторгана в Stories своего аккаунта и подписала изображение "красноречивой" фразой "Только любовь".
Читайте о том, как бывшая жена Виторгана Ксения Собчак публично опозорила Волочкову.
Во время их совместного отдыха также в компании были актеры Евгений Стычкин, Виктория Исакова и других.
"Мой любимый май. Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае. В мае жду, скорей бы лето", – также написала актриса.
Судя по всему, вечеринка проходила в загородном доме Виторгана. Пользователи сети предположили, что у актеров завязался роман, несмотря на то, что Кузнецова уже четыре года счастлива в браке с хореографом Максимом Петровым.
Скриншот из Stories
Instagram @agniakyza
Скриншот из Stories
Instagram @agniakyza
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой. Сейчас же Виторгану приписывают отношения и с другими российскими артистками, в частности и с Агнией Кузнецовой.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.