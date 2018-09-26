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"Было восхищение": украинская секс-бомба ответила на вопрос о сексе с Хью Хефнером

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева поделилась откровениями о знакомстве и отношениях с основателем Playboy Хью Хефнером.

Об этом девушка рассказала в интервью программы "Слава+" на официальном YouTube-канале "Люкс ФМ".

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Телеведущая прокомментировала вопрос, были ли у нее интимные отношения с Хефнером.

"Да ну, это глупости. Самый банальный стереотип: попала в журнал – значит переспала с Хефнером. Он старше, чем мой дедушка. Меня такие мужчины не возбуждают. Ты уважаешь этого человека, тебе этот человек определенным образом изменил жизнь. У меня был к нему интерес, было восхищение. Это человек, который настолько восхищает своим поведением и своим стилем", – вспоминает Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Даша Астафьева восхитила фанатов пикантным фото, где акцентирует внимание на своем пышном бюсте.

Персоны
Даша АстафьеваХью Хефнер
Место
Украина
Объекты
PlayboyСекс
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