"Было восхищение": украинская секс-бомба ответила на вопрос о сексе с Хью Хефнером

Украинская модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева поделилась откровениями о знакомстве и отношениях с основателем Playboy Хью Хефнером.

Об этом девушка рассказала в интервью программы "Слава+" на официальном YouTube-канале "Люкс ФМ".

Телеведущая прокомментировала вопрос, были ли у нее интимные отношения с Хефнером.

"Да ну, это глупости. Самый банальный стереотип: попала в журнал – значит переспала с Хефнером. Он старше, чем мой дедушка. Меня такие мужчины не возбуждают. Ты уважаешь этого человека, тебе этот человек определенным образом изменил жизнь. У меня был к нему интерес, было восхищение. Это человек, который настолько восхищает своим поведением и своим стилем", – вспоминает Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Даша Астафьева восхитила фанатов пикантным фото, где акцентирует внимание на своем пышном бюсте.