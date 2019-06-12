Был любовник? Вокруг отравившегося Алибасова возник гей-скандал

Пострадавшего от отравления средством "Крот" продюсера и музыканта Бари Алибасова втянули в гей-скандал.

По данным портала "Папарацци", он якобы скрывал молодого любовника, которому отписал по завещанию кота, танцора Сергея Моцаря. Уточняется, что именно он вызвал медиков.

"Какие точно административные обязанности возложены на Сергея, сказать сложно, но во всех деловых и не деловых поездках он Алибасова сопровождает. В российской прессе о Сергее найти что-то оказалось проблематично, а вот коллеги из Украины давно признали в нем человека, который руководил целым отделом в государственной компании "Уголь Украины", а за это ублажал одного из его высокопоставленных руководителей мужского пола", – написали автор заметки.

Алибасов тянет руку к лицу Моцаря na-nax.com

В материале также указано, что после 2014 года Сергей уехал в Россию и остался у Алибасова. А сам продюсер ранее в откровенных гомосексуальных отношениях замечен не был, но его браки якобы выглядели подозрительными.

"Относительно недавно всплыла история, когда во времена расцвета группы "НА-НА", ему приглянулся один молодой танцор и он напрямую обратился к нему с вопросом – а говорят, что ты неплохо играешь на "кожаной флейте". Если верить тому танцору, то тогда на Бари он сильно обиделся и потребовал извинений. Так что, Бари Каримович тот еще артист", – добавили в заметке.

Уточняется, что Моцарь сыграл свадьбу в один день с Алибасовым, но авторы считают, что это ничего не значит. Также в материале напомнили, что первым, о чем спросил пострадавший после медикаментозного сна – как там кот.

Бари Алибасов в компании Моцаря na-nax.com

Бари Алибасов и Сергей Моцарь na-nax.com

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