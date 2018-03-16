Бузова поскандалила с украинкой из-за интимной жизни

Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поругалась с женой рэпера Мота, украинкой Марией Мельниковой.

Две бывшие подруги повздорили якобы из-за того, что Мельникова знала и скрывала, что бывший муж Бузовой - футболист Дмитрий Тарасов - изменял ей с любовницей, некой Анастасией Костенко. К слову, девушка стала законной женой спортсмена незадолго после его громкого расставания со звездой шоу "Дом-2".

Мария Мельникова и Ольга Бузова Фото: instagram.com

Масла в огонь подлил и сам рэпер Мот, который в эфире шоу "Лига плохих шуток" резко пошутил об интимной жизни Бузовой. Эпизод его троллинга в адрес звезды публикует в Facebook таблоид Super.

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В свою очередь, Ольга Бузова ответила на выпад Мота не менее резким высказыванием в Instagram-сториз. Артистка заявила, что не позволит обижать себя и устроила опрос среди подписчиков, рассказывать ли обществу всю "грязную правду" о жене дерзкого рэпера.

Как сообщал ранее "Обозреватель", скандальную Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы.