Брежнева жестко ответила на слухи о романе Меладзе: как выглядит "виновница" скандала

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала в честь именин пост о том, что ей было грустно, но поклонницы не сдержались от комментариев (чтобы посмотреть, как выглядит "разлучница", проскролльте до конца страницы).

Меладзе и Брежнева Сегодня

"Я получила много поздравлений и теплых слов, за что вас нежно обнимаю и благодарю. Пусть с опозданием, но хочу поздравить всех Надюш, Любочек, Софий, Сонечек и, конечно, моих тёзок Верочек. Пусть не гаснет никогда над вашей головою путеводная звезда. Моя доченька еще любит этот праздник потому, что это единственный день, когда она моя Мама (вчера не хотелось ничего выкладывать, почему-то было грустно. Беспричинно. Так тоже бывает)", – написала Брежнева.

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Алина Джанабаева, Валерий Меладзе 1tv.ru

В ответ поклонницы решили высказать свое предположение о причине грусти артистки: "Пишут, что Константин неравнодушен к Эрике. Может, это причина грусти", "Вера говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается", – написали в комментариях.

Константин Меладзе и Вера Брежнева instagram /ververa

Эти предположения вывели из себя Брежневу, которая даже не подавала намека не проблемы в личной жизни.

"Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" – возмутилась артистка в ответ.

Что примечательно, директор самой "виновницы" слухов Эрики Герцег Дарья опровергла все заявления о романе певицы с Меладзе, которые начали распространяться в сети.

"Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", — сказала она в комментарии российскому "5 каналу".

Как выглядит Эрика Герцег – пикантные фото

Эрика Герцег в купальнике instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в белье instagram/erikaherceg

Голая Эрика Герцег для журнала МАХІМ instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для журнала МАХІМ instagram/erikaherceg

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что певица Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Она раскрыла причину.

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