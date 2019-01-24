Бреда Питта подловили на новом романе: что известно

В сети появилась информация, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с актрисой Шарлиз Терон.

В СМИ активно появляются данные, будто звезды близились на съемках рекламы часов Breitling, однако источник издания ET опровергает слухи.

"Брэд и Шарлиз знают друг друга много лет, а недавно стали близкими друзьями после совместной работы. У них много общих друзей, но ни один из них не готов к серьезным отношениям прямо сейчас. Они одиноки в данный момент, поэтому неудивительно, что люди говорят об их романе", – рассказал человек из окружения актеров.

Брэд Питт и Шарлиз Терон Breitling

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Он добавил, что Питт и Терон могли бы стать прекрасной голливудской парой, однако сейчас они просто друзья.

"Питт не рассматривает актрис в качестве своего партнера на всю жизнь. Брэд занят своей карьерой и детьми. Он работает над несколькими проектами и все свободное время проводит только с наследниками", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре архитектор и профессор MIT Media Нери Оксман прокомментировала информацию об отношениях с Питтом.

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