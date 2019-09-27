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28 сентября • обновлено в 18:48
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Брэд Питт закрутил роман с целительницей: как выглядит новая пассия актера

28.8т Читать материал на украинском

После громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

По крайней мере об этом сообщает западный таблоид Us Weekly, представляя совместные фото парочки, которая пока не стремится выставлять напоказ свои чувства.

По словам инсайдера, Халса предпочитает скромный образу жизни, а Питт испытывает к ней сильные чувства.

Брэд Питт закрутил роман с Сэт Хари Халсой?

Брэд Питт закрутил роман с Сэт Хари Халсой?

Марк Патрик / BFA.com

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"Сэт – более земная и менее требовательная, чем, к примеру, Джоли. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Питта", – сообщает источник.

Брэд Питт закрутил роман с целительницей: как выглядит новая пассия актера

Уточняется, что слухи о романе между ними появились еще год назад. Халса помогала Брэду справиться со стрессом из-за Джоли. Однажды они вместе пришли на благотворительный вечер Red Hot Chili Peppers, где постоянно флиртовали и нежно смотрели друг на друга. Уточняется, что парочка покинула вечеринку и отправилась в неизвестном направлении.

Брэд Питт и Сэт Хари Халса

Брэд Питт и Сэт Хари Халса

Брэд Питт и Сэт Хари Халса на вечеринке

Брэд Питт и Сэт Хари Халса на вечеринке

Марк Патрик / BFA.com

Брэд Питт смотрит на Сэт

Брэд Питт смотрит на Сэт

Марк Патрик / BFA.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года спустя три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведены.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе.

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Персона
Брэд Питт
Теги
слухи сплетни шоу-бизнес роман Отношения
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