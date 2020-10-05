Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за детей – СМИ

Голливудский актер Брэд Питт будет судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли за возможность иметь равные с ней права по воспитанию и встречам с детьми.

Об этом сообщает издание ETLIVE со ссылкой на источник, близкий к паре. По словам инсайдеров, 5 октября должен был начаться судебный процесс, в ходе которого будет решено, кому достанется опека над детьми знаменитостей, однако слушания были отложены.

"Брэд соглашается не со всеми решениями Анджелины, но знает, что она любит детей и желает им только лучшего. Также он знает, что его присутствие и любовь важны. Он сделал все, чтобы обойтись без суда, но другого пути не оставалось... Неизвестно, чего хочет Джоли. Но знаю точно, что она устала от бракоразводного процесса и готова его закончить. Питт годами откладывал этот суд и теперь надеется, что они все-таки смогут прийти к соглашению", – заявил источник.

Брэд Питт и Анджелина Джоли nacionrex.com

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта InStyle

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года через три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведенными.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.