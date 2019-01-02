''Брака я не видела'': молодая любовница Петросяна впервые заговорила о романе с юмористом

В семье советского и российского юмориста Евгения Петросяна давно не было любви и брака, лишь деловые отношения. Из-за этого артист последние годы был одиноким.

Об этом в эфире передачи "Эксклюзив" впервые рассказала 29-летняя ассистентка юмориста Татьяна Брухунова, которую прежде в СМИ назвали виновницей развода Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко спустя 33 года совместной жизни. Став гостьей телепроекта, девушка опровергла эту информацию, подчеркнув, что отношений у Петросяна с супругой не было еще до того, как между ними завязался роман.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: sncmedia.ru

"Когда пришла к Евгению Вагановичу, то лично я брака не видела, а видела партнерские отношения, уважительные и доверительные, но брака и любви не видела. Хотя я не имею права судить об этом, это не моего ума дело. На тот момент он был глубоко одиноким человеком", — отметила Брухунова.

С семьей Петросяна девушка работала с 18 лет. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, однако со временем отношения со звездой испортились, и девушка начала работать ассистенткой Петросяна. На вопрос телеведущего, любит ли она 73-летнего артиста, Брухунова ответила утвердительно.

"Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю", — рассказала она.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Напомним: информация о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись, появилась в сети в начале августа 2018 года. Бракоразводный процесс был начат по инициативе супруги, которая и обратилась в суд с соответствующим иском. Также супруга известного юмориста требует раздела имущества: она хочет отсудить у Петросяна 80% совместно нажитых средств и недвижимости.

Еще до новостей о разводе личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли в СМИ "возможной любовницей". Ведь Петросяна не раз замечали в компании эффектной брюнетки на различных светских мероприятиях, за ужином в московских ресторанах и на прогулках в Подмосковье.

Как писал OBOZREVATEL, едва Петросяну и Брухуновой успели приписать роман, как стало известно о разводе, который повлек многомиллионные разбирательства и новые разговоры о неизвестных до сегодняшнего дня служебных романахюмориста.

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