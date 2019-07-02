Любимый режиссер Путина влетел на миллионы: что случилось

Российский актер и режиссер Федор Бондарчук, известный скандальными отношениями с Украиной, потерял миллионы на новой квартире.

По данным "СтарХит", он влетел на крупную сумму из-за неудачного ремонта, который не устроил артиста, потому ему пришлось начинать работы заново.

Еще летом прошлого года стало известно о том, что Бондарчук и его возлюбленная Паулина Андреева решили свить уютное семейное гнездышко в центре Москвы. Он купил квартиру в Брюсовом переулке за 80 миллионов рублей (больше 33 млн грн) и сразу же затеял грандиозный ремонт.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук instagram /fedor_bondarchuk_original

Работы должны были закончиться несколько недель назад. Но режиссер остался недоволен результатами и решил начать все с нуля.

"Слышимость в доме отменная, поэтому звук ремонтных работ доходил до первого этажа. Шумные работы надо проводить в положенные по закону дневные часы. Но мы ничего не могли поделать. Каково же было наше удивление, когда спустя пару недель после наступления тишины шум возобновился", — рассказали соседи Бондарчука.

Андреева и Бондарчук instagram /fedor_bondarchuk_original

Что именно так не устроила парочку, пока неизвестно. Но они решили нанять другую бригаду. Бондарчук на этой затее потерял несколько миллионов рублей, уже вложенных в ремонт.

"Федор регулярно здесь появляется и контролирует ход работ. Представляете, скольких миллионов он лишился, потребовав убрать предыдущий вариант отделки? Он же закупал с­амые качественные материалы. Жители подъезда очень надеются, что новый ремонт ему понравится. Потому как, если он захочет в третий раз переделать квартиру, выдержать это будет сложно", – добавили соседи.

Бондарчук приобрел квартиру площадью более 100 метров квадратных. Известно, что прямо из окон открывается вид на Кремль.

Квартира, в которой Бондарчук купил квартиру СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году во время аннексии Крыма Бондарчук поддержал президента РФ Владимира Путину, подписав коллективное обращение, а украинофобом был еще до начала российской агрессии.

После этого он угодил в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину на 5 лет. В 2017 году Бондарчука внесли в базу сайта преступников "Миротворец", где указывалось, что он ведет антиукраинскую пропаганду.

А в 2019 году "Укрзалізниця" угодила в скандал, потому что транслировала в поездах его фильмы.

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