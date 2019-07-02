Любимый режиссер Путина влетел на миллионы: что случилось

Российский актер и режиссер Федор Бондарчук, известный скандальными отношениями с Украиной, потерял миллионы на новой квартире.
По данным "СтарХит", он влетел на крупную сумму из-за неудачного ремонта, который не устроил артиста, потому ему пришлось начинать работы заново.
Еще летом прошлого года стало известно о том, что Бондарчук и его возлюбленная Паулина Андреева решили свить уютное семейное гнездышко в центре Москвы. Он купил квартиру в Брюсовом переулке за 80 миллионов рублей (больше 33 млн грн) и сразу же затеял грандиозный ремонт.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
instagram /fedor_bondarchuk_original
Работы должны были закончиться несколько недель назад. Но режиссер остался недоволен результатами и решил начать все с нуля.
"Слышимость в доме отменная, поэтому звук ремонтных работ доходил до первого этажа. Шумные работы надо проводить в положенные по закону дневные часы. Но мы ничего не могли поделать. Каково же было наше удивление, когда спустя пару недель после наступления тишины шум возобновился", — рассказали соседи Бондарчука.
Андреева и Бондарчук
instagram /fedor_bondarchuk_original
Что именно так не устроила парочку, пока неизвестно. Но они решили нанять другую бригаду. Бондарчук на этой затее потерял несколько миллионов рублей, уже вложенных в ремонт.
"Федор регулярно здесь появляется и контролирует ход работ. Представляете, скольких миллионов он лишился, потребовав убрать предыдущий вариант отделки? Он же закупал самые качественные материалы. Жители подъезда очень надеются, что новый ремонт ему понравится. Потому как, если он захочет в третий раз переделать квартиру, выдержать это будет сложно", – добавили соседи.
Бондарчук приобрел квартиру площадью более 100 метров квадратных. Известно, что прямо из окон открывается вид на Кремль.
Квартира, в которой Бондарчук купил квартиру
СтарХит
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году во время аннексии Крыма Бондарчук поддержал президента РФ Владимира Путину, подписав коллективное обращение, а украинофобом был еще до начала российской агрессии.
После этого он угодил в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину на 5 лет. В 2017 году Бондарчука внесли в базу сайта преступников "Миротворец", где указывалось, что он ведет антиукраинскую пропаганду.
А в 2019 году "Укрзалізниця" угодила в скандал, потому что транслировала в поездах его фильмы.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.