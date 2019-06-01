Билан прямо из постели признался в персональном ужасе. Видео

Российский певец Дима Билан сделал неожиданное признание своим поклонникам.

На свою страницу в Instagram 37-летний артист залил видео, в котором заявил, что его стали мучить ночные кошмары. Ролик был записан прямо в постели.

Билан рассказал, что ему который раз подряд снится сон, в котором он забывает текст во время одного из шоу.

"Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет снится, что я забыл текст на собственном шоу? Просто персональный ужас!" – возмутился певец.

Кроме того, Дима Билан признался, что страдает лунатизмом и вспомнил некоторые истории, связанные с этим:

"Однажды перед репетицией шоу в Питере я проснулся от собственного крика: "Эй!". По идее дальше должен был следовать текст: "Иди смело против правил!". Но даже это цветочки. Однажды проснулся на спине, открыл глаза, а перед ними нога под 90% поднята вверх! Это что вообще такое?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили поженить Лазарева и Билана, таким образом предположив, что у страны был бы шанс победить на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

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