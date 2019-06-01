Билан прямо из постели признался в персональном ужасе. Видео

Российский певец Дима Билан сделал неожиданное признание своим поклонникам.
На свою страницу в Instagram 37-летний артист залил видео, в котором заявил, что его стали мучить ночные кошмары. Ролик был записан прямо в постели.
Билан рассказал, что ему который раз подряд снится сон, в котором он забывает текст во время одного из шоу.
"Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет снится, что я забыл текст на собственном шоу? Просто персональный ужас!" – возмутился певец.
Нет уж почему только я должен это терпеть , давай вместе поживем в этом "персональном арт. Кошмаре"😅 и это ещё цветочки , однажды перед репетицией шоу в питере я проснулся от собственного крика -" эй !!!!" по идее дальше должен был следовать текст -"иди смело против правил !" ! Но даже это цветочки )) однажды проснулся на спине , открыл глаза а перед ними нога под 90% поднята вверх 🦵 👆🏾- это что вообще такое ??? 😂😂😱 а вы лунатизмом страдали ли когда ?) как он выглядел ? И расскажите о ваших самых странных снах , интересно же ))) #билан #димабилан
Кроме того, Дима Билан признался, что страдает лунатизмом и вспомнил некоторые истории, связанные с этим:
"Однажды перед репетицией шоу в Питере я проснулся от собственного крика: "Эй!". По идее дальше должен был следовать текст: "Иди смело против правил!". Но даже это цветочки. Однажды проснулся на спине, открыл глаза, а перед ними нога под 90% поднята вверх! Это что вообще такое?".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили поженить Лазарева и Билана, таким образом предположив, что у страны был бы шанс победить на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
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