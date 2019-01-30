Владелец Амазон, Джефф Безос (состояние — 135 млрд долларов США), разводится с женой (25 лет вместе). Скандальность в том, что уходит он не от "непримиримых разногласий", а к другой женщине — причем она очень похожа на бывшую, но только в варианте "кошечка Плейбой". (при том, что ей вполне себе 49 лет). Как будто Безос такой: "Гммм… А можно мне такую же, но только если у меня модель Джеки Кеннеди, то теперь я хочу чтобы Мелания Трамп". (на фото слева — старая жена, справа — новая подруга)

Вообще разводы — это новый черный. Таблоиды счастливы — богатые и знаменитые только и делают, что расстаются. Россия не отстает — у нас один сенсационный развод за другим. Только в январе два грандиозных скандала — Виктория Лопырева увела мужа у дочери миллиардера Самвела Карапетяна; Константин Богомолов и Максим Виторган подрались из-за Ксении Собчак.

А летом/осенью разводились разные богатые дядечки — Гришин, Грудинин, Петросян, Кержаков, Глушаков...

Когда разводятся богатые — всегда интересно, во что людей по ходу превратит жадность. В США, которые для всех главный поставщик сплетен и разводов, с этим уже разобрались — мужчину лишили возможностей взять и кинуть на деньги женщину, с которой жил 20 лет. Ни влияние, ни деньги уже не сработают — придется отдать навалом денег.

У нас в щедрости обвинить можно только Романа Абрамовича — деталей мы не знаем, но точно одно - что Ирина Абрамович, что Даша Жукова легко получили состояние при разводе, и живут себе шикарно. (по непроверенным слухам Ирина получила 300 с чем то миллионов, а Даша — целый миллиард)

Победитель битвы разводов в тяжелом финансовом весе – банкир и девелопер Сергей Гришин. Он обвинил жену, что подарки не дарил, а она у него все украла. Сергей развелся, а потом осознал, что теперь надо платить по брачному контракту, отменил постановление о расторжении , а после подал на жену заявление в полицию — мол, хищение на 80 млн рублей, и преспокойно посадил жену в тюрьму. Чтобы ничего не платить, да. Ей грозит до 10 лет заключения.

Петросян и Степаненко скандальничают, делят какие-то оккультные книги, пересчитывают вилки, взвешивают на килограммы простыни и полотенца. Но они, в общем, на равных — оба два смешили народ ради всех этих ништяков, поэтому трудно сказать, кто кому что должен и с кем пребудет сила.

Футболист Александр Кержаков выгодно женился на Милане, дочери политика Тюльпанова. Но как только политик умер — любовь почему-то прошла. Любовь живет, пока есть богатый папа. И теперь Александр хочет назад все — и свою девичью честь, и детей, и миллионы, которые спихнул на счет жены, а теперь уверен — они безраздельно принадлежат лишь ему одному. Обеспечивать бывшую он не желает — поэтому яростно судится за детей, привлекая тяжелую артиллерию — Яну Рудковскую, которая ловко вывела Милану на признание в том, что та два месяца лечилась от кокаиновой зависимости. Сведения ценой в 2 (или 4?) миллиона, спрятанные у Миланы на счету.

Тоже бывший кандидат в президенты нашей Российской Федерации (как и Собчак, в смысле) Павел Грудинин сразу после выборов придумал развестись — потому что у него уже много лет любовь с другой (и дети). Как это у нас принято, жена Грудинина пошла на шоу Малахова (которое, кажется, выпилили уже — ничего себе работает пресслужба в совхозе). Грудинин сильно вознегодовал и даже упрекнул Малахова в гомосексуализме — мол, я в вашу жизнь не лезу, и вы мою оставьте в покое. Наш возможный президент заявил, что с женой не живет, девять лет в глаза ее не видел, и все эти 9 лет она НЕ ДАВАЛА ЕМУ РАЗВОД. Чтаааа?! Как можно в наши дни не дать развод? Что за шутки? Взрослый же человек, кандидат даже, а такое лепит. И все бы закончилось тихо под присмотром связей с общественностью — если бы какие-то медиа не написали, что у Павла типа 7,5 миллиардов распиханы по тайным счетам — и бывшая жена бросилась подавать аппеляции. После этого случилась информационная тишина, но, думаю, все еще впереди.

Ах да, тоже футболист Аршавин опять развелся. Знаменит он тем, что оставил без гроша первую бывшую с тремя детьми — алименты ему платить не нравится, дети ему неинтересны. Сейчас там вроде бы опять алиментные дрязги — уже с новыми детьми (или ребенком, не помню).

С одной стороны, я борьбу за деньги понимаю. С другой — вот ты же знаешь, что баба твоя — безработная, и ты детей с ней штампуешь, и покупаешь ей всякие бриллианты и сумки по цене бриллиантов, и вроде ты не жадный козел… Но как только речь заходит о разводе, то сразу же все обязательства превращаются в пыль. Это какая-то дикая и устаревшая мужская психология, которую ужасно пошло и до омерзения цинично озвучил такой бизнесмен 90х Михаил Маниович (когда разводился с женой): "У нас здесь жизнь, как на мясокомбинате. Пока ты внутри, ешь сколько влезет, но на вынос не даем". Занавес.

Вот они все пытаются не дать "на вынос". И ничуть не сомневаются в собственной правоте. Лидирует тут исторически, конечно, олигарх Владимир Потанин, который невероятно хамски обошелся с женой — он с ней судился за каждую копейку, и мечтал, судя по всему, оставить ни с чем. А у него тем временем 16,5 миллиардов!!! Что он собирается делать с такими деньгами?!

Вот ты живешь с женой 35 лет, а потом жалеешь отдать ей 500, допустим, миллионов. Серьезно?! На что тебе пригодятся эти деньги? На 16ую жизнь? По миллиарду на каждую? Тут на днях бессмертие изобрели, а я не в курсе?

Знаете, есть такая патологическая жадность, которая отличает всех вообще бандитов и многих бизнесменов. Мне всегда было искренне непонятно — зачем человеку еще 10 миллиардов, если у него уже есть 5. Это же реально сумма, которую не прожить за жизнь (даже самую длинную) — даже если жить на 1000 широких ног.

И вот такие богачи все равно будут убиваться, лишь бы при разводе лишние 50 000 (причем рублей)не досталось их бывшей жене и матери детей. Ладно еще футболисты — они щенки перед таким богачеством и могуществом (что свинство, с другой стороны, не оправдывает), но вот же реально очень денежные парни — они просто больны.

Развод Амазона спровоцировал небольшую панику среди работников и акционеров: что будет, размышляют они, когда тут станет два владельца? Вдруг бывшая Безоса наведет свои порядки? И ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что имущество придется делить пополам! (наверное, они как-то договорятся, но всем понятно, что по суду — ровно пополам).

Даже бывшая Руперта Мердока при разводе получила 1,7 миллиарда долларов.

А наши уверены — они сильнее закона, они не позволят "на вынос". Может, они и не сильнее закона, конечно, но точно богаче. Но все-таки поражает размах этой безудержной жадности, которая из человека делает какое-то обезумевшее животное: "Мое! Мое, не отдам!". Судиться с бывшей — ок, но заводить на нее уголовное дело, сажать в тюрьму? Или как в былые времена — отправлять в дурдом? Одно утешает — если эти люди настолько безумны, то счастья им ни деньги, ни что-либо другое не приносит.

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