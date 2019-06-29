ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Сплетни

Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот

2.8тЧитать материал на украинском

Эпатажную украинскую певицу MARUV заподозрили в беременности из-за нового фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала снимок, на котором заметен округлившийся живот, что вызвало ажиотаж среди поклонников.

На фотографии певица позирует в облегающем платье с леопардовым принтом и черной шляпе. Артистку обнимают две девушки – российские исполнительницы Софья Таюрская и Рита Дакота.

Новости
MARUV спляшет в Москве на разогреве у популярной певицы
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот

instagram.com/maruvofficial/

"Girls power (сила девушек. – Ред.)", – написала в посте украинка.

Отметим, судя по маркеру геолокации, это фото MARUV сделано в Екатеринбурге (РФ). Так, певица, вопреки напряженной ситуации в Украине, выступает в России.

"Беременна?" "Огонь!" "Ох и хороша же Аня в леопарде", "Деревня на стиле", "Ты богиня", – пишут в комментариях.

Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот
Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России. На этой почве даже разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине, куда она впоследствии не поехала.

После этого она отплясала на юбилее у российского продюсера Иосифа Пригожина. Позже она отправилась в Москву для участия в премии МузТВ-2019, где она была представлена как одна из номинанток. Победу звезда не получила, но развлекла российскую публику, после чего встретилась с запрещенной в Украине Екатериной Варнавой. В итоге певицу раскритиковали, что она ездит в страну-агрессор, пока гибнут украинцы.

После этого MARUV на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот

instagram.com/maruvofficial/

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
MARUV
Место
РоссияЕкатеринбург
Теги
Украинашоу-бизнессплетни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel