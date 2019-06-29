Беременна? MARUV показала заметно округлившийся живот

Эпатажную украинскую певицу MARUV заподозрили в беременности из-за нового фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала снимок, на котором заметен округлившийся живот, что вызвало ажиотаж среди поклонников.

На фотографии певица позирует в облегающем платье с леопардовым принтом и черной шляпе. Артистку обнимают две девушки – российские исполнительницы Софья Таюрская и Рита Дакота.

Новости MARUV спляшет в Москве на разогреве у популярной певицы

instagram.com/maruvofficial/

"Girls power (сила девушек. – Ред.)", – написала в посте украинка.

Отметим, судя по маркеру геолокации, это фото MARUV сделано в Екатеринбурге (РФ). Так, певица, вопреки напряженной ситуации в Украине, выступает в России.

"Беременна?" "Огонь!" "Ох и хороша же Аня в леопарде", "Деревня на стиле", "Ты богиня", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России. На этой почве даже разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине, куда она впоследствии не поехала.

После этого она отплясала на юбилее у российского продюсера Иосифа Пригожина. Позже она отправилась в Москву для участия в премии МузТВ-2019, где она была представлена как одна из номинанток. Победу звезда не получила, но развлекла российскую публику, после чего встретилась с запрещенной в Украине Екатериной Варнавой. В итоге певицу раскритиковали, что она ездит в страну-агрессор, пока гибнут украинцы.

После этого MARUV на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

instagram.com/maruvofficial/

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