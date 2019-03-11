Бекхэма заподозрили в романе с 50-летней моделью: фото

Футболиста Дэвида Бекхэма заподозрили в романе с 50-летней моделью Хеленой Кристенсен, которая является старше спортсмена на 7 лет.

Все дело в том, что футболист практически не бывает дома и живет в Майами, где проходят его тренировки с клубом. Недавно Бекхэм побывал на одной из местных вечеринок, где встретил давнюю знакомую — Хелену Кристенсен, пишет Telegram-канал Star News.

Фото: instagram.com

Отмечается, что футболист нередко флиртует с моделью на публике, делает совместные с ней фотографии. Часто уже немолодой Кристенсен делают комплименты, утверждая, что выглядит звезда глянцев не хуже 45-летней супруги Бекхэма Виктории.

На следующий день после мероприятия модель выложила в соцсети одну из таких фотографий. Как пишет источник, это наверняка заставило Викторию изрядно понервничать, ведь ее супруг не впервые открыто флиртует с Хеленой Кристенсен.

Насколько известно, ранее за моделью ухаживали не менее известные мужчины: Джон Бон Джови и Майкл Хатченс, актеры Орландо Блум и Леонардо Ди Каприо.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак, которую недавно заподозрили в беременности, продолжает давать поклонникам новые поводы для обсуждений. Так, на личной странице в Instagram она поделилась снимком, на котором запечатлена с российским певцом Сергеем Лазаревым.

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