Бегут из России? Стало известно, зачем Пугачева тайно возила детей на Кипр

Российская примадонна Алла Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их двойняшки Гарри и Лиза в начале марта были замечены в одном из лучших отелей острова на Кипре.

Как удалось выяснить журналистам, ранее звездная семья уже посещала страну с целью приобрести дорогостоящую недвижимость, что дает ей право получить европейские паспорта.

Фото: instagram.com

"Семейство прилетело по делам, связанным с прошлогодней покупкой недвижимости на Кипре и получением гражданства этой страны. Тут действует программа, согласно которой любой может получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость страны от 2 млн евро", - рассказали изданию Starhit в отеле, где проживала семья Пугачевой.

Насколько известно, певица и ее супруг приобрели просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города.

"Их апартаменты находятся в районе Неаполис – на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями. Дом Аллы Борисовны и Максима уже сдан, но жилплощади требуются отделка и ремонт. Детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи", - рассказали журналистам кипрские риелторы.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Алла Пугачева и Максим Галкин засветились на выборах Путина.