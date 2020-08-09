Асмус заподозрили в романе с известным российским актером

Российскую актрису Кристину Асмус, которая разводится со своим супругом, комиком Гариком Харламовым, заподозрили в романе с популярным артистом театра и кино Алексеем Чадовым.

Так, Асмус опубликовала на личной странице в Instagram снимок, где позировала вместе с Чадовым на съемочной площадке. Также артистка нежно обратилась к нему.

"Много людей. Вдаваться в подробности кто это, вы вряд ли будете. Потрясающий день на съемках фильма "Джон". Алексей Чадов – бесконечная любовь и благодарность", – отметила Кристина.

Асмус и Чадова заподозрили в романе Instagram Кристины Асмус

Пользователи сети, в свою очередь, заподозрили, что актеров может объединять нечто большее, чем рабочие отношения. Некоторые предположили, что Асмус могла бросить Харламова из-за Чадова.

"Бросила "Бульдога" (сценический псевдоним Харламова – Ред) ради Чадова? Из-за этих парней Гарик с вами разводится? Вы не так просты, как кажетесь", – высказались поклонники.

Instagram Кристины Асмус

Instagram Кристины Асмус

Instagram Кристины Асмус

Instagram Кристины Асмус

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.