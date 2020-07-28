Арзамасова выходит замуж за 46-летнего Авербуха: звезда похвасталась кольцом за 600 тысяч

Российская актриса Елизавета Арзамасова, известна по сериалу "Папины дочки", похвасталась кольцом от своего возлюбленного, хореографа Ильи Авербуха. Вероятно, пара собирается пожениться спустя несколько лет отношений.

Так, знаковое украшение, которое продемонстрировала Арзамасова во время прямого эфира на личной странице в Instagram, стоит около 600 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".

Информацию о том, что 25-летняя Арзамасова и 46-летний Авербух собираются пожениться, также озвучила коллега Авербуха, ведущая ледового шоу "Фигурвью" Елена Родина. Она уточнила, что пара уже давно проживает вместе.

Лиза Арзамасова засветила помолвочное кольцо Комсомольская правда

"Недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее. И она его прям нарочито показывала..." – подчеркнула Родина.

Примерная стоимость кольца Елизаветы Арзамасовой составляет от 600 до 800 тысяч рублей. Такое мнение высказал дизайнер ювелирных украшений Влад Торхов.

"Фото не очень четкое, но судя по желтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов. А если кольцо брендовое, то стоимость будет составлять 1,2 -1,3 миллиона рублей", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сфотографировали 25-летнюю Лизу и 46-летнего Илью на одной из летних веранд Москвы (Россия). Позже они подтвердили свои отношения. Девушку сразу же начали критиковать за роман.