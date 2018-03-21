Арест имущества Цымбалюк-Романовской: адвокат сделала скандальное заявление

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены легендарного советского актера Армена Джигарханяна, поделилась подробностями об аресте квартиры скандальной пианистки и ее счетов в банке.

Юрист Лариса Широкова рассказала, что арест имущества ее подзащитной произошел незаконно, поскольку за нарушение, в котором обвиняют Виталину ("Нарушение тайны личной жизни" - Ред.) предусматривает исключительно наложение штрафа в размере до 200 тысяч рублей. При этом, рыночная стоимость недвижимости Цымбалюк-Романовской превышает 40 миллионов рублей, а на банковском счету был заблокирован еще один миллион рублей, пишут Дни.Ру.

"Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице Москвы. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями Армена Джигарханяна, сделанными скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера. Подобные действия правоохранительных органов являются необоснованными", - возмутилась Широкова.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Лариса Широкова Комсомольская правда

"Статья о нарушении конституционных прав гражданина ("Нарушение тайны личной жизни") предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Между тем следствием была проведена выемка денежных средств в размере одного миллиона рублей из банковской ячейки моей подзащитной и наложен обеспечительный арест на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 40 миллионов рублей", - подчеркнула адвокат.

Также Лариса Широкова добавила, что следствие настаивало на аресте всех трех квартир, якобы принадлежащих Виталине. Но на самом деле не все из указанных квартир являются ее собственностью. Такие действия, по ее мнению, противоречат законам РФ, в связи с чем Цымбалюк-Романовская планирует обжаловать соответствующее решение суда.

"Важно отметить и то, что арест имущества осуществлялся по только лишь одной 137-й статье – налицо несоответствие норме закона и противоречие статье Уголовного кодекса Российской Федерации. К тому же изъятие средств со счета Виталины Викторовны произошло еще два месяца назад, но никто ее не поставил в известность, и узнала она об этом случайно. Разумеется, мы будем обжаловать неправомерный характер таких действий. Первое заседание по выемке денег состоится 28 марта", - подытожила Широкова, добавив, что таким образом она намерена через суд наказать всех, кто порочит имя и деловую репутацию ее клиентки.

Как сообщал "Обозреватель", экс-супруга знаменитого советского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что намерена судиться со своим бывшим мужем за клевету и оскорбления.