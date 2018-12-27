Ани Лорак заметили в объятьях известного продюсера: что между ними

Певица Ани Лорак после громкой новости о ее официальном разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась в сети с новым мужчиной – украинским продюсером и режиссером Олегом Бондарчуком.

На фотографиях, которые Бондарчук опубликовал на своей странице в Instagram, Лорак тесно прижималась к нему, чем спровоцировала волну слухов о том, что у них – роман. Также Бондарчук довольно интригующе подписал один из снимков, намекнув на любовную связь. OBOZREVATEL предлагает узнать, что же все-таки объединяет опальную артистку и продюсера.

Лорак и Бондарчук знакомы уже много лет. Украинская артистка и 38-летний продюсер тесно сотрудничали во время постановки двух последних масштабных концертных шоу. Так, В 2015 году Олег был главным режиссером шоу "Каролина", с которым Ани гастролировала по городам России, Украины и стран СНГ.

Также Олег Бондарчук является одним из авторов идей для нашумевшего концертного шоу Лорак "Дива", которое в России было воспринято с огромным ажиотажом, но в то же время и окутано многочисленными скандалами.

Новости Лорак показала трогательное фото в день развода с мужем

Режиссер был одним из немногих, кто публично поддерживал Ани Лорак практически в любых спорных ситуациях и провокациях. В частности, он выступил вместе с клипмейкером Аланом Бадоевым против травли Лорак за клип на украиноязычную песню "Мальви". Видеоработу назвали плагиатом,а также обвинили в цинизме, так как в клипе Лорак использовала кадры трагических событий на Майдане. В социальных сетях многие стали распространять информацию о том, что певица ведет себя непатриотично, а Бадоев и Бондарчук поддержали исполнительницу, попросив публику прекратить бойкот (клип смотрите в конце новости).

Еще один скандал, в котором были замешаны Лорак и Бондарчук – вручение премии "Viva! Самые красивые" в 2016 году. Тогда из-за гастролей Ани в России украинцы потребовали исключить ее из списка номинантов, в связи с чем режиссер, который также был номинирован, потребовал исключить и его. А премию он назвал "судилищем".

Отметим, что помимо работы и дружбы с Ани Лорак, Олег Бондарчук также поддерживает тесное сотрудничество с такими известными исполнителями, как Светлана Лобода, Никита Алексеев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и другие. Также примечательно, что у продюсера есть семья: жена и трое детей.

Напомним, что в настоящее время продолжается судебное разбирательство по делу о разводе Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. Заседание суда должно было состояться 24 декабря, однако супруги проигнорировали его.

Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.