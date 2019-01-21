''Ани Лорак будет его мамой'': фото Лазарева с ребенком озадачило сеть

Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников снимком с ребенком.

Популярный исполнитель опубликовал на своей странице в Instgaram фотографию из отпуска, который он проводит со своим сыном Никитой.

Поклонники Лазарева были удивлены снимком, так как Сергей довольно редко показывает публике сына. Многие возмутились, почему певец никогда не представляет аудитории мать ребенка.

"Кто его мама? Сережа, я вас очень уважаю, но не в обиду, где же мама ребенка? Неужели так страшно, чтобы была жена и мама сыну?" – всполошились фолловеры.

Другие же обратились к певцу с вопросами об украинке Ани Лорак, которая ранее вместе со своей дочкой также отдыхала вместе с Лазаревым в Майами, о чем свидетельствуют их совместные снимки. Десятки пользователей спросили у Сергея, почему на снимке нет Лорак.

"Где Лорак? Не хватает Каролины. Кажись, скоро у него (сына Лазарева. – Ред.) мамой будет Ани Лорак. Смотрю, у них там все прекрасно", – предположили некоторые фанаты звездной пары.

Отметим, что сын Сергея Лазарева Никита родился в 2014 году. О его появлении на свет Лазарев рассказал только спустя два года, в декабре 2016-го. До этого он держал факт существования ребенка в строгом секрете. Стоит подчеркнуть, что также неизвестно, кто является матерью Никиты. В СМИ распространялись слухи о том, что мальчика родила суррогатная мать. По информации других источников, ребенок появился на свет от тайной девушки Лазарева, с которой у него не сложились отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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