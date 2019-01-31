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Американская поп-звезда опозорилась из-за нелепой татуировки с ошибкой

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Американская поп-певица и актриса Ариана Гранде, котрая стала "Женщиной года" по версии авторитетного издания Billboard, опозорилась в сети из-за нелепой татуировки.

Так, Гранде набила у себя на ладони японские иероглифы, надпись должна была переводиться как "семь колец", однако тату-мастер допустил ошибку в одном из знаков, чем полностью изменил суть. Артистка разместила снимок тату в своем аккаунте в Twitter, но после того, как фаны из Японии начали ее высмеивать, удалила запись.

Вместо "семи колец" надпись на руке певицы стала обозначать фразу "маленькая глиняная печка".

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Несмотря на то, что исполнительница удалила свой пост о тату, поклонники успели сохранить фото с татуировкой Арианы и распространили его в сети, активно подшучивая над артисткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ариана Гранде попала в скандальную ситуацию на похоронах соул-певицы Ареты Франклин. В сети опубликовали видео с церемонии прощания, где видно, как священник пошло трогает за грудь Гранде во время траурной речи.

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Тема
новости мира
Персона
Ариана Гранде
Тег
шоу-бизнес
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