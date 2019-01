Американская поп-звезда опозорилась из-за нелепой татуировки с ошибкой

Американская поп-певица и актриса Ариана Гранде, котрая стала "Женщиной года" по версии авторитетного издания Billboard, опозорилась в сети из-за нелепой татуировки.

Так, Гранде набила у себя на ладони японские иероглифы, надпись должна была переводиться как "семь колец", однако тату-мастер допустил ошибку в одном из знаков, чем полностью изменил суть. Артистка разместила снимок тату в своем аккаунте в Twitter, но после того, как фаны из Японии начали ее высмеивать, удалила запись.

Вместо "семи колец" надпись на руке певицы стала обозначать фразу "маленькая глиняная печка".

Imagine getting bbq grill tattooed on your palm

Несмотря на то, что исполнительница удалила свой пост о тату, поклонники успели сохранить фото с татуировкой Арианы и распространили его в сети, активно подшучивая над артисткой.

Ariana Grande got 七輪 tattooed on her hand thinking it means ‘7 rings’ I CAN’T BREATHE