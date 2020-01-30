Алла Пугачева нарвалась на грубость из-за любовника

О знаменитой российской Примадонне Алле Пугачевой грубо высказались в связи с воспоминанием о музыканте Владимире Кузьмине.

Некогда их связывал бурный роман.

Отмечается, что прошлой весной Пугачева опубликовала старое фото Кузьмина, поздравив таким образом его с 64-летием.

В большинстве своем под постом собрали положительные комментарии, но на днях появился один и негативный, - очень нецензурно заметили, что Примадонна вспомнила бывшего любовника.

Кузьмин имел связь с Пугачевой в 80-ых годах. Это был "небольшой роман", по его словам, хотя его первая жена именно Примадонну обвиняла в разводе.

Напомним, ранее Алла Пугачева шокировала поклонников своими попытками омолодиться.

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