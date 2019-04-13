Абрамовича уличили в романе с молодой экс-возлюбленной Баскова: горячие фото Мисс России

В интернете появились слухи о новой девушке известного российского миллиардера Романа Абрамовича. Ею могла стать Мисс России-2015 и вице-мисс мира, Софья Никитчук.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку горячих и откровенных снимков одной из самых красивых девушек России.
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
О возможном романе сообщил telegram-канал "Только никому...". По их данным, Абрамович якобы активно ухаживает за фотомоделью, которая ранее встречалась с экс-вице-президентом "Лукойла" Валерием Субботиным, а также была жертвой слухов о её романе с российским певцом Николаем Басковым.
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Софья Никитчук
Фото: instagram/nikitchuksofi
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица, поп-дива Оля Полякова взбудоражила поклонников в сети интимным фото из юности.
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