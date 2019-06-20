"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), взволновала сеть фотографией с известным ведущим Владимиром Остапчуком.
Певица опубликовала соответствующий снимок в Instagram, вызвав ажиотаж и массу вопросов у поклонников.
Каменских никак не прокомментировала кадр, на котором она приложила палец к губам, а Остапчук стоит с брутальным выражением лица. Звезда лишь затегала его и поставила поцелуйчик, что еще больше смутило фанатов.
"А где Потап", "Изменяешь Потапу?", "Всегда знал, что они встречаются", "Зачем она рот открыла", "Изменяешь", "Палец не откуси", "Она изменяет", – массово начали писать пользователи.
Судя по подписи к другому снимку, с ведущим она пересеклась на праздновании дня рождения основателя "Таврийских игр" Николая Баграева, которому исполнилось 55 лет.
Алексей Потапенко и Настя Каменских
Instagram@kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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