"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), взволновала сеть фотографией с известным ведущим Владимиром Остапчуком.

Певица опубликовала соответствующий снимок в Instagram, вызвав ажиотаж и массу вопросов у поклонников.

Каменских никак не прокомментировала кадр, на котором она приложила палец к губам, а Остапчук стоит с брутальным выражением лица. Звезда лишь затегала его и поставила поцелуйчик, что еще больше смутило фанатов.

"А где Потап", "Изменяешь Потапу?", "Всегда знал, что они встречаются", "Зачем она рот открыла", "Изменяешь", "Палец не откуси", "Она изменяет", – массово начали писать пользователи.

Судя по подписи к другому снимку, с ведущим она пересеклась на праздновании дня рождения основателя "Таврийских игр" Николая Баграева, которому исполнилось 55 лет.

Алексей Потапенко и Настя Каменских Instagram@kamenskux

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