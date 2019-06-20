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"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной

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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), взволновала сеть фотографией с известным ведущим Владимиром Остапчуком.

Певица опубликовала соответствующий снимок в Instagram, вызвав ажиотаж и массу вопросов у поклонников.

Каменских никак не прокомментировала кадр, на котором она приложила палец к губам, а Остапчук стоит с брутальным выражением лица. Звезда лишь затегала его и поставила поцелуйчик, что еще больше смутило фанатов.

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"А где Потап", "Изменяешь Потапу?", "Всегда знал, что они встречаются", "Зачем она рот открыла", "Изменяешь", "Палец не откуси", "Она изменяет", – массово начали писать пользователи.

Судя по подписи к другому снимку, с ведущим она пересеклась на праздновании дня рождения основателя "Таврийских игр" Николая Баграева, которому исполнилось 55 лет.

"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной
"А как же Потап": сеть взволновало фото Каменских с другим мужчиной

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Instagram@kamenskux

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)Владимир ОстапчукНиколай Баграев
Место
Украина
Теги
фотографиисплетнишоу-бизнес
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