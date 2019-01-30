А как же Лазарев? Лорак приписали роман с новым мужчиной

Пользователи приписали украинской певице Ани Лорак новый роман с популярным артистом Emin (Эмином Агаларовым).

Как уточняет Styler, поводом для очередных слухов вокруг артистки стало их совместное фото, на котором звезды нежно держатся за руки.

Стоит отметить, что они часто находятся в компании друг друга на различных мероприятиях. У них также есть совместная песня "Проститься". Но интерес публики привлекли частые объятия и теплые улыбки на камеру.

Ани Лорак и Эмин Агаларов instagram.com

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"Судя по фото, они больше, чем просто друзья", "Неужели не было любви? Я никогда в это не поверю", – отметили поклонники.

Однако, у 39-летнего певца есть жена Алена Гаврилова, которая родила ему ребенка. С первой супругой Лейлой Алиевой он разошелся в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак уже давно приписывают роман с популярным российским певцом Сергеем Лазаревым.

Слухи об отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Бракоразводный процесс Мурата и Каролины еще не завершен, а фанаты уже нашли артистке нового возлюбленного.

Поклонники уверены, что артистов связывают романтические чувства, так как они проводят много времени вместе, о чем говорят совместные фото.

Недавно пользователи и вовсе "поженили" Лорак с Лазаревым, заявив, будто у пары даже есть общий ребенок.

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